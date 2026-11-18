Mediul de afaceri nu este doar un partener al statului, este unul dintre motoarele dezvoltării României, a afirmat, marți, Marcel-Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la Topul Național al Firmelor Private din România.

‘Se vorbește mult despre dezvoltarea economică, dar dezvoltarea nu se face din discursuri, se face prin muncă, prin investiții, prin șantiere care nu se opresc și, foarte important, prin facturi plătite la timp. Iar în spatele fiecărui kilometru de drum construit, al fiecărei rețele de apă sau canalizare, al fiecărui proiect dus la bun sfârșit se află o companie, un antreprenor și oameni care își asumă riscul și fac lucrurile să se întâmple. De aceea, vreau să transmit un mesaj foarte clar: mediul de afaceri nu este doar un partener al statului, este unul dintre motoarele dezvoltării României’, a spus ministrul.

El a precizat că prioritatea sa a fost deblocarea plăților pentru lucrările executate de firmele de construcții românești, ‘care deja intraseră în colaps, nefiind plătite pentru ceea ce lucraseră’.

‘Astfel, fondurile au fost deblocate, iar ministerul a virat peste 1,8 miliarde de lei pentru firmele românești cu zeci de mii de angajați. Companiile au plătit salariile, furnizorii, iar activitatea economică a continuat. Din păcate, până în momentul reluării plăților, o parte dintre companii nu au rezistat. Oamenii au fost concediați, firmele au fost închise. Noi trebuie să fim partenerii firmelor, noi, cei care le sting lumina. Noi trebuie să fim partenerii care respectă contractul. Statul trebuie să-și respecte, la rândul său, obligațiile’, a conchis ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Cea de-a 34 ediție a ‘Topului Național al Firmelor Private din România’ are loc, marți, la Ateneul Român.

În cadrul evenimentului, sunt premiați antreprenorii care s-au remarcat prin rezultate de excepție, evaluate în funcție de profitul brut, cifra de afaceri, productivitate și performanță globală în afaceri.

Premiile sunt acordate la mai multe niveluri – național, regional și județean, precum și pe domenii de activitate. În fiecare dintre aceste categorii vor fi recunoscute companiile de toate dimensiunile, de la micro-întreprinderi până la firme mari sau cele nou-înființate.