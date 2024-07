A renunțat la catedră pentru a construi un business cu multe zâmbete

Să ieși din tipare, să oferi pachete de calitate în loc de oferte promoționale, să aduci cei mai cunoscuți medici la nivel internațional. Acestea ar fi ingredientele unui act medical de succes și, deopotrivă, ale unui business reușit în domeniul stomatologiei, crede Ada Epistatu, fondatoarea ADA Dental Center, clinica-boutique românească care a obținut certificarea DSD Madrid.

Ada Epistatu a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București în 1994. Doi ani mai târziu, a revenit la facultate ca asistent universitar. Și-a terminat doctoratul în 2003 în Estetică și Funcționalitate dentară și are competență în Implatologie. După zece ani la catedră, a renunțat la cariera universitară și s-a dedicat profesiei și businessului. „Îmi amintesc ca și cum a fost ieri toate stările prin care am trecut, cum am început cu doua scaune și cum am dezvoltat clinica actuală și echipa ei. Este extrem de riscant să fii înghițit de temeri și trebuie să recunosc că nu o dată am vrut să renunț. Dar simțeam undeva că sunt pe drumul cel bun și că am datoria față de mine să-mi creez toate condițiile pentru a lucra așa cum vreau, cu standardele mele”, povestește Ada Epistatu cum a trăit anul 2000, când a deschis prima clinică. Perseverența în antreprenoriat poate fi cheia succesului, spune ea, dar crede că funcționează numai dacă ai convingerea că ești pe drumul cel bun și ai o echipă implicată, care te susține.

Viziune în business

Să-și deschidă propria clinică a fost un pas firesc, altfel nu avea cum să se dezolte. În accepțiunea sa, îți poți manifesta mai bine exigenețele profesionale în propriul business, dar în acest domeniu este necesară și o echipă bună, fără de care nu ar avea rezultatele spectaculoase de acum. Astfel că, una dintre marile sale provocări a fost construirea unei echipe performante, care să meargă în aceeași direcție viziunii sale. „Ceea ce nu e ușor deloc. Mă mândresc cu oamenii din echipă și colaborări de peste zece ani, iar acest lucru vorbește foarte mult despre performanțe, despre încredere și coeziune.” Pe de altă parte, adaugă Ada Epistatu, afacerea nu are cum să funcționeze fără echipa completă de management, care le permite medicilor să fie preocupați doar de actul medical în care să facă performanță.

Dacă în 2022, ADA Dental Center a raportat afaceri de 650.000 de euro, anul trecut clinica i-a adus antreprenoarei afaceri de circa 700.000 de euro. „Creșterea constantă dintotdeauna, nu doar din ultimii doi ani, se bazează pe o serie de factori care contribuie împreună la dezvoltarea clinicii, a serviciilor pe care le oferim și a bazei de pacienți. Cred că aș menționa, înainte de toate, dedicația dusă la extrem, perseverența, seriozitatea și excelența echipei. Fără toate acestea, puse cap la cap, nu am avea cum să reușim. Bineînțeles, faptul că oferim pacienților un serviciu unic în România, la același nivel de profesionalism ca la Madrid, contribuie esențial la acest succes”, spune antreprenoarea.

În opinia sa, piața în care se dezvoltă ADA Dental Center este puternic concurențială, cel puțin dacă luăm în considerare factorul cantitativ: există foarte multe cabinete, centre și clinici de stomatologie, în București și în țară. „Această piața este aglomerată, dar serviciile sunt segmentate, atât ca metode de lucru, cât și ca modalități, servicii, prețuri”. Conceptul de azi al clinicii ADA Dental Center a fost gândit, în urmă cu câțiva ani, ca o trecere de la o clinică de top din Capitală la un centru stomatologic unic în România, care să facă parte dintr-o rețea selectă de clinici din lume. Cel mai valoros punct de referință în stomatologie la ora actuală, la nivel mondial, este Digital Smile Design Madrid (DSD Madrid), susține Ada Epistatu. Ea menționează că datorită rigurozității și menținerii permanente a nivelului de excelență în stomatologie, au fost certificate doar 32 de clinici în Europa și puțin peste 200 în întreaga lume. Una dintre ele este ADA Dental Center.

La clinica Adei Epistatu există o echipă interdisciplinară, formată din zece medici. „Practic, deținem toate specialitățile stomatologice. Pacienții noștri, în marea lor majoritate, vin pentru conceptul creat, în care echipa de medici, cu un sistem interdisciplinar care funcționează perfect în avantajul lor, găsesc spațiul ideal pentru tratamente ultra-profesioniste, cu cele mai noi materiale și tehnici, ceea ce le asigură confort pe parcursul tratamentului și rezultatul dorit la sfârșitul tratamentului”, explică antreprenoarea. Tehnicile digitale avansate implementate în clinică au făcut posibile soluții pentru situații medicale complexe. „Unica șansă de a evolua ca business a fost să îmbrățișez digital distruption și să folosesc la maximum tehnicile noi, învățând să le stăpânesc și să lucrez cu ele. Așteptările pacienților au crescut, iar noi am creat pentru ei soluții avansate, câștigând astfel pacienți noi prin evoluția serviciilor și a rezultatelor susținute de digital”, explică antreprenoarea.

Viitorul? Ada Epistatu are planuri de dezvoltare și a unui alt model de business, așa că urmărește tendințele și așteaptă un moment mai optimist pentru lansarea noilor servicii.