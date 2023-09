Adrian Dragomir, despre inteligența artificială: „Din păcate, cred că vom vedea foarte curând și impactul negativ al acestor tehnologii”

De numele lui Adrian Dragomir se leagă existența platformei termene.ro, un sistem care oferă companiilor din România acces la o serie de date și analize despre industriile în care activează. Însă în ultima perioadă, Adrian Dragomir a atras atenția publicului cu noua lui pasiune pentru tot ce înseamnă conceptul de inteligență artificială, pasiune pe care o împărtășește în mod constant tuturor celor interesați să afle lucruri interesante din această nouă industrie. Income Magazine a stat de vorbă cu Adrian Dragomir, antreprenorul care încearcă să explice într-un limbaj cât mai simplu ce se ascunde în spatele inteligenței artificiale.

Income: Adrian, ai devenit unul dintre primii, dacă nu chiar primul antreprenor, care promovează inteligența artificială în România. Bănuiesc că ai și un feedback legat de părerea publicului românesc despre inteligența artificială. Aș dori să te întreb care este opinia românilor despre acest subiect și ce mesaje ai primit din partea celor care au intrat în contact cu mesajele tale de pe TikTok sau Facebook?

Adrian Dragomir: Mă bucur să văd un interes atât de mare în țara noastră și un feedback extrem de promițător în jurul tehnologiilor bazate pe inteligența artificială. Peste 2,1 milioane de useri unici din România au vizualizat cel puțin un video din cadrul sesiunilor „Valurile Inteligenței Artificiale”, pe care le-am lansat tocmai să explorăm împreună modul în care inteligența artificială poate fi implementată în companiile din România, să arătăm posibilitățile, limitele și riscurile asociate acestei tehnologii. Cu toate că încă ne aflăm în etapa în care mulți sunt atrași de curiozitate, de entuziasm sau chiar de șoc, primim foarte multe mesaje legate de inteligența artificială și despre tot ce poate realiza aceasta. În același timp, după discuțiile și dezbaterile din cadrul acestor sesiuni de lucru, în ultimele 2-3 săptămâni, am început să primim foarte multe mesaje în această direcție din partea companiilor. Acestea au venit cu întrebări concrete legate de implementarea tehnologiilor AI în diferite departamente. Din perspectiva mea, oamenii din mediul de afaceri au înțeles importanța și potențialul acestor tehnologii, iar până la implementarea lor mai este doar un pas.

Income: Aș vrea să te întreb cât de justificată ți se pare teama angajaților din România legat de faptul că vor fi înlocuiți la un moment dat de inteligență artificială?

A.D.: Inteligența artificială este aici pentru a prelua toate activitățile repetitive, cele care nu implică neapărat empatie și astfel pot fi realizate cu ușurință de către un robot. Pentru o parte dintre angajați această teamă de înlocuire este justificată, însă inteligența artificială ar trebui privită, mai degrabă, drept un lucru bun, pentru că ne va ajuta să evoluăm. În plus, cred că în piața muncii vom vedea o schimbare a modului de lucru. Angajații vor folosi inteligența artificială pentru activitățile lor de zi cu zi.

Income: Când crezi că vom ajunge să avem și în România o rată vizibilă de adopție a inteligenței artificiale (comparabilă cu ce vedem acum în Statele Unite, de exemplu) și care crezi că vor fi primele domenii asupra cărora inteligența artificială va începe sa aibă un impact semnificativ?

A.D.: În România, vorbim încă de o diferență între public și privat. Astfel că, dacă ne referim la sectorul public, aș spune că vom vedea integrarea tehnologiilor bazate pe inteligența artificială peste minimum 5-7 ani, dar până atunci societatea pe care o cunoaștem nu va mai exista. Dacă ne referim la sectorul privat, cred că aici lucrurile se vor mișca mult mai repede și vom vedea în 12-18 luni foarte multe companii care folosesc inteligența artificială. De altfel, dacă ne uităm la cum evoluează lucrurile, aș spune că în următorii 3-5 ani doar companiile care vor reuși să se adapteze și să folosească inteligența artificială vor fi cele care vor rămâne relevante pe piață.

Income: Etica și transparența sunt aspecte importante în dezvoltarea inteligenței artificiale. Cum crezi că putem asigura utilizarea responsabilă a acestor tehnologii? Înclini mai degrabă către zona de reglementare sau crezi ca unele producții realizate cu AI ar trebui chiar interzise?

A.D.: Foarte multe tehnologii sunt deja open source, așa că este imposibil să vorbim despre interzicere. Cred însă că ar trebui să ne axăm mai mult pe soluțiile pozitive cu care inteligența artificială vine pentru toate domeniile. Ținând cont că inteligența artificială urmează un comportament trasat de noi, aș spune că noi suntem și vom fi singurii responsabili de direcția în care această tehnologie va evolua.

Income: Crezi că autoritățile au capacitatea să controleze dezvoltarea inteligenței artificiale astfel încât să o poată, într-un final, reglementa atât cât este necesar pentru ca anumite proiecte AI să nu ajungă să aibă un impact negativ în societate?

A.D.: Există deja o implicare extrem de mare în dezvoltarea acestor tehnologii și nu toate sunt folosite pentru lucruri pozitive. În prezent, autoritățile nu par să fi identificat o cale prin care să reușească să țină sub control toate aspectele și să reglementeze această dezvoltare fără să o afecteze. Din păcate, cred că vom vedea foarte curând și impactul negativ al acestor tehnologii. Mă refer aici la manipulări de vot, deep fake, fraude informatice. Totuși, sunt convins că la toate aceste probleme tot tehnologia ne poate furniza soluții.

Income: Există îngrijorări cu privire la locurile de muncă pierdute din cauza automatizării din cauza inteligenței artificiale. Cum vezi tu tranziția către o economie axată pe inteligență artificială, menținând în același timp oportunitățile pentru forța de muncă umană?

A.D.: Inteligența artificială este practic un instrument care ne va pune la dispoziție informații astfel încât noi să luăm decizii mai bune și într-un timp mai rapid. Angajații sunt cea mai valoroasă resursă pentru companii și așa vor rămâne, însă trebuie învățați să folosească tehnologiile bazate pe AI pentru o performanță și mai bună. Totodată, sunt convins că dezvoltarea AI va crea și noi oportunități de muncă și va aduce în piață noi posturi. Pe măsură ce inteligența artificială se dezvoltă, cu siguranță că se va crea nevoia unor specialiști cu abilități și competențe care să deservească această creștere.

Income Magazine: Ce sfaturi ai oferi tinerilor pasionați de inteligența artificială din România care își doresc să urmeze o carieră în acest domeniu?

A.D.: Educația rămâne principala soluție, indiferent de domeniul către care ne îndreptăm. Este important să fii la curent cu tot ce se întâmplă și în același timp să găsești informațiile care te ajută să înțelegi esența din spatele acestei tehnologii. Fiind un domeniu atât de dinamic educația rămâne singura constantă care te poate ajuta să îți creezi o carieră în această direcție. Un alt avantaj pentru cei interesați de inteligența artificială este că ne aflăm la început, astfel că este ușor să absorbi informația pe măsură ce se conturează. În același timp, inteligența artificială își permite să testezi și deci ai la îndemână instrumentele perfecte să înțelegi încă de la început tot ce presupune această nouă tehnologie.

Income Magazine: În afară de inițiativa de promovare si dezbaterile privind inteligența artificială, care deja au fost lansate, ce planuri are antreprenorul Adrian Dragomir în dezvoltarea proiectelor de inteligență artificială în România?

A.D.: Avem în plan organizarea unor evenimente care vor aduce în centru inteligența artificială. Cum spuneam la poker, eu sunt ALL IN cu privire la această tehnologie și în curând voi lansa alături de câțiva parteneri proiectul startai.ro. De la educație la implementare, tot ce are nevoie afacerea ta pentru integrarea inteligenței artificiale, dar despre acest proiect vom povesti mai multe pe viitor.