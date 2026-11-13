AEP: Partidele politice – subvenții de peste 17,7 milioane de lei în luna noiembrie

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat joi că a virat, în luna noiembrie, subvenții de la bugetul de stat în valoare totală de 17.702.785 de lei către opt formațiuni politice.

Potrivit unui comunicat al AEP, cea mai mare sumă a revenit Partidului Social Democrat (PSD), care a încasat 5.873.636 de lei. Urmează Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), cu 3.473.174 de lei, și Partidul Național Liberal (PNL), care a primit 3.197.809 lei. Uniunea Salvați România (USR) a beneficiat de 2.269.780 de lei, în timp ce în conturile Partidului S.O.S. România și ale Partidului Oamenilor Tineri (POT) au fost virate sumele de 1.509.827 de lei, respectiv 1.216.550 de lei.

De asemenea, pentru Partidul Mișcarea Populară au fost alocați 83.100 lei și pentru Partidul Forța Dreptei – 78.909 de lei.