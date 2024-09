Afacerile noi de tehnologie din Europa de Sud-Est pot obţine finanţări de până la 300.000 de euro

Startup-urile de tehnologie din Europa de Sud-Est, inclusiv România, aflate la început de drum, pot obţine finanţări cuprinse între 50.000 şi 300.000 de euro, în cadrul celei de-a V-a ediţie a evenimentului Startup Reaktor.

Potrivit unui comunicat de presă al iniţiatorilor programului, transmis luni AGERPRES, fondatorii de startup-uri „early-stage” de tehnologie din România şi din Europa de Sud-Est se pot înscrie până pe data de 11 noiembrie 2024 la Startup Reaktor, accelerator dedicat afacerilor care îşi doresc validare şi extindere internaţională rapidă, în special în zece ţări din Europa de Vest, Marea Britanie şi zona scandinavă.

„Activităţile din program urmăresc în special ca startup-urile să se poată lansa şi dezvolta rapid în pieţe internaţionale, să certifice valoarea investiţională a startup-ului la finalul programului şi să faciliteze atragerea de finanţări pre-seed între 50.000- 300.000 euro prin investitorii tradiţionali asociaţi programului: Seedblink,Tech Angels Romania şi EIT Digital. Programul este deschis startup-urilor care provin din domenii precum: data automation, inteli-genţă artificială, enterprise software, cleantech, servicii financiare, eHealth, dual-use, proptech, edutech & future of work, market places, SaaS, transport şi mobilitate, aerospace & defence, smart-city, securitate cibernetică, data & analytics şi agritech”, precizează organizatorii.

Printre criteriile de evaluare a proiectelor se află: componenţa şi expertiza echipei, modelul de business, impactul vizat de către soluţie, potenţialul de scalare internaţională, dimensiunea pieţei vizate, competiţia identificată, acţiunile de validare realizate până în prezent.

Startup Reaktor beneficiază de susţinerea a peste 30 de organizaţii partenere din ecosistemul de startup-uri de tehnologie din Europa, iar fondatorii vor primi acces la consultanţa şi expertiza mentorilor internaţionali pentru a identifica şi pentru a se lansa pe o nouă piaţă europeană sau pentru a identifica canalele de distribuţie care pot genera tracţiune imediată în companiile lor.

„Asistenţa va fi oferită de peste 100 de experţi internaţionali din cele zece ţări partenere din Europa de Vest, Marea Britanie şi zona scandinavă. De asemenea, startup-urile vor fi susţinute pe parcursul întregului an pentru a lua parte la misiuni economice şi conferinţe europene care susţin dezvoltarea pe pieţe noi precum: Web Summit în Lisabona, Slush în Helsinki, 4YFN în Barcelona, Deep Tech Days în Paris, EU Startups Summit în Malta, Viva Technology în Paris, The Next Web Amsterdam, Tech Week în Londra, Pirate Summit în Cologne (Germania). Fondatorii vor termina programul prin Startup Reaktor DemoDay, un eveniment de pitching în cadrul căruia vor putea să prezinte business-urile în faţa investitorilor. De asemenea, vor primi un certificat care va include şi o evaluare a startup-urilor lor”, subliniază sursa citată.

Startup Reaktor este un program lansat în anul 2021 de Romanian Tech Startups Association – ROTSA, care se află la a cincea ediţie, în parteneriat cu Techcelerator, EIT Digital, TechAngels Romania, SeedBlink, European Startup Network – Bruxelles, Strategy Tools – Norvegia şi investitori locali.