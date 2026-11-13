Alexandru Nazare: Toate riscurile prezentate de Nicuşor Dan privind agenţiile de rating sunt corecte

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat, joi seară, că toate riscurile prezentate de Nicuşor Dan în conferinţa de presă privind agenţiile de rating sunt corecte. ”Am mers şi mergem în continuare pe sârmă”, apreciază ministrul.

„Toate riscurile prezentate de Nicuşor Dan privind agenţiile de rating sunt corecte, analiza e corectă şi am avut foarte multe momente, inclusiv în această vară, dar şi în 2025, momente de cumpănă. Am mers şi mergem în continuare pe sârmă”, a declarat Alexandru Nazare, joi seară, la Antena 3.

El a respins, însă, ideea că suntem într-un risc iminent de a ajunge sub supravegherea Fondului Monetar Internaţional.

„Nu cred că suntem în poziţia în care să ajungem din nou sub o monitorizare internaţională sau într-un acord cu FMI, în acest moment. Avem în faţă foarte multe oportunităţi pe care le putem valorifica încât să nu ajungem acolo”, a declarat Nazare, adăugând, însă, că totul depinde de deciziile financiare pe care le va lua România.

Aceleaşi decizii responsabile vor putea face şi ca România să nu ajungă în categoria „junk”, nerecomandată investitorilor: „De ce să ajungem? Ţine de noi să gestionăm acest lucru, să nu ajungem acolo, să fim mai ambiţioşi şi să vrem creşterea ratingului”.

Pierderea ratingului de ţară, avertizează ministrul, ar avea efecte sociale mari.

„Această prăpastie pe care o denumim junk, pierderea calificativului de investiţii, odată materializată ar afecta extrem de mult economia României şi ar avea efecte sociale mari”, a avertizat ministrul.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre situaţia financiară a ţării, că bugetul României pe 2026 a avut venituri de 730 de miliarde de lei şi cheltuieli de 860 de miliarde de lei, iar diferenţa, adică deficitul, adică cât cheltuim şi nu avem şi trebuie să ne împrumutăm, este de 150 de miliarde de lei.

El a menţionat că este absolut obligatoriu ca traiectoria fiscală pe care ne-am asumat-o faţă de pieţe să fie menţinută iar orice abatere înseamnă că România nu e credibilă şi este în risc de a nu putea să-şi plătească datoriile.