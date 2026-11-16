Alexandru Rogobete: Există multe molecule, produse farmaceutice, care sunt de fapt în depozite, dar nu sunt distribuite în farmacii

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că va avea, în cursul săptămânii viitoare, o discuţie, la Bruxelles, cu distribuitorii de produse farmaceutice şi cu producătorii de medicamente la nivel european, despre lipsa medicamentelor de pe piaţă. El afirmă că în depozite sunt disponibile ”multe molecule”, dar care nu sunt distribuite în farmacii. Rogobete susţine că piaţa de medicamente din România a devenit tot mai controlată de marile lanţuri de farmacii.

„Voi avea o întâlnire marţi, la Bruxelles, cu distribuitorii de produse farmaceutice şi cu producătorii de medicamente la nivel european. Există multe molecule, produse farmaceutice, care sunt de fapt în depozite, dar nu sunt distribuite în farmacii şi atunci persoanele nu găsesc aceste medicamente şi există şi discontinuităţi pentru anumite preparate care ţin de producător (…) Există poate şi alte medicamente care au discontinuitate, dar ele au înlocuitor şi atunci sfatul meu ar fi să nu meargă doar după denumirea comercială, să caute după substanţa activă”, a declarat Alexandru Rogobete, duminică, într-o conferinţă de presă.

Întrebat de ce sunt blocate aceste medicamente în depozite, Rogobete a declarat că piaţa de medicamente din România este controlată de marile lanţuri de farmacii.

„Din păcate, piaţa de medicamente din România a început să devină tot mai controlată de marile lanţuri de farmacii şi urmează o modificare legislativă prin care stocurile din depozite să fie făcute publice, pe site-ul Ministerului Sănătăţii. Ce înseamnă mai exact? Un medicament foarte ieftin sau un medicament cu volum foarte mic nu îl pune pe raft pentru că există costurile de afişare, iar el nu are o vânzare foarte mare şi atunci preferă să nu îl aducă”, a precizat Rogobete.