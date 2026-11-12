Alexandru Stoica: Impozite reduse cu până la 50% pentru administrațiile care optează pentru comasarea voluntară

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Alexandru Stoica, a declarat joi, la Buzău, că pentru administrațiile locale care vor opta pentru comasarea voluntară este pregătit un pachet de măsuri care ar putea include reducerea impozitelor pentru cetățeni cu până la 50%.

La Consiliul Județean Buzău a avut loc, joi, conferința dedicată pregătirii perioadei de programare a fondurilor europene 2028-2034 și a Programului Regional Sud-Est, la care a luat parte și Alexandru Stoica.

”Am vorbit despre reforma administrativă, comasarea voluntară a celor 429 de localități cu o populație până la 1.500 de locuitori. Gândim un program de investiții pentru cei care aleg să se comaseze voluntar, cu sprijin și inclusiv și pentru cetățeni, reducerea impozitelor cu până la 50%, pentru cei care aleg să se comaseze. Noi am început deja primele demersuri, îmi doresc să vin cât mai repede cu acest program de finanțare pentru cei care doresc să facă această comasare voluntară și dumnealor să inițieze demersurile pentru referendumurile locale care vor avea loc cât mai curând. Ele se vor aplica din 2028, dar în perioada aceasta să se inițieze aceste demersuri de referendumuri locale până la 1 martie 2027. Avem și primari care doresc să facă această comasare voluntară”, a declarat ministrul Dezvoltării.

Între comunele care ar urma să fie comasate se numără și Pănătău, localitatea natală a ministrului Alexandru Stoica, unde primar este tatăl acestuia.

”La Buzău, o să port o discuție exactă cu domnii primarii. În același timp, noi venim cu un program de investiții, venim cu niște facilități. Comuna Pănătău o să facă parte dintr-o comasare. Că va fi comasare voluntară, că va fi comasare prin asumare, nu va scăpa, dar asta nu este un lucru rău, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că ei rămân cu serviciile publice de calitate. Nu cred că poate să rămână primăria la Pănătău, dar asta nu înseamnă că, dacă se va face o comasare, în punctele respective unde oamenii au fost învățați, nu va rămâne un funcționar care îi va asculta și îi va îndruma. Pentru comasarea voluntară, săptămâna viitoare, (programul – n.r.) va fi pus în consultare publică 10 zile și după aceea se va lua decizia și va intra la Guvern”, a mai precizat Alexandru Stoica.

PSD a propus șase criterii care să fie avute în vedere în cadrul reformei administrativ-teritoriale, pentru a stabili localitățile sustenabile din punct de vedere administrativ.

Criteriile propuse de social-democrați fac referire la populație și demografie, sustenabilitatea economică, capacitate administrativă, conectivitate, accesibilitate și servicii publice locale.