Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare solicită autorităţilor române blocarea semnării tratatului UE – Mercusor

Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC) solicită autorităţilor române blocarea semnării tratatului comercial dintre Uniunea Europeană şi ţările Mecursor, argumentând că acesta va avea un impact negativ asupra agriculturii şi a fermierilor din România şi Europa, care respectă standardele UE privind producţia agricolă şi animalieră, normele de mediu şi produc hrană la cele mai înalte standarde nutritive şi de calitate.

„Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare urmăreşte cu atenţie şi interes evoluţia discuţiilor privind semnarea tratatului comercial dintre Uniunea Europeană şi ţările Mercosur, participă la consultările din cadrul COPA-COGECA şi la redactarea documentelor de poziţie pe acest subiect, se consultă cu membrii fermieri în cele 4 organizaţii şi se implică în demersuri la nivelul autorităţilor naţionale şi europene pentru a transmite poziţia şi argumentele fermierilor care se opun semnării tratatului UE cu ţările Mercosur. Alianţa a transmis un document de poziţie autorităţilor române prin care solicită sprijin astfel încât România să se opună semnării acestui tratat, aşa cum procedează şi alte state precum: Franţa, Italia, Spania, Polonia sau Austria”, au precizat reprezentanţii AAC într-un comunicat.

Alianţa consideră că România va avea un impact negativ din punct de vedere economic, social şi de mediu într-o mai mare măsură decât alte state membre UE, pentru că nu are o industrie agroalimentară atât de bine „ancorată, dezvoltată, consolidată”, astfel încât să facă faţă concurenţei produselor şi materiei prime ieftine importate din ţările Mercosur – importuri care vor fi obligatorii conform cotei de import care va reveni ţării noastre. .

„Considerăm că semnarea tratatului comercial UE – Mercosur va avea un impact negativ asupra agriculturii, a fermierilor din România şi din Europa, care respectă standardele Uniunii Europene privind producţia agricolă şi animalieră, respectă normele de mediu şi produc hrană la cele mai înalte standarde nutritive şi de calitate. Este un fapt bine cunoscut că agricultura din Uniunea Europeană se practică la cele mai înalte standarde, iar produsele din Uniunea Europeană sunt cele mai sănătoase la nivel mondial. Produsele care provin din ţările Mercosur nu respectă aceleaşi standarde de producţie şi de mediu, ceea ce încalcă principiul reciprocităţii şi regulile comerţului echitabil – dacă acest tratat va fi semnat, se va declanşa concurenţa neloială între produsele agricole şi animaliere obţinute în UE şi produsele corespondente importate din ţările Mercosur, care sunt produse cu costuri mai mici şi la standarde de calitate care nu se ridică la nivelul celor din UE. Toate acestea vor pune în pericol modelele şi standardele de producţie UE”, se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, în 2019, au fost redeschise anumite capitole din tratat pentru completare şi renegociere, însă agricultura nu se numără printre acestea, iar tratatul comportă o serie de probleme din perspectiva agriculturii.

Condiţiile privind relaţiile comerciale şi importurile anumitor produse prevăzute în tratat avantajează în mod evident ţările Mercosur şi dezavantajează fermierii şi cooperativele din România şi Uniunea Europeană. Este o povară suplimentară care se adaugă problemelor cu care se confruntă deja fermierii şi care în ultimă instanţă va ajunge să afecteze negativ economiile naţionale (având în vedere că vor fi afectaţi producătorii locali) şi implicit consumatorii finali din Uniunea Europeană, subliniază reprezentanţii AAC.

Documentul de poziţie semnat de cele patru organizaţii membre ale Alianţei – PRO AGRO, LAPAR, UNCSV şi AFF – a fost transmis împreună cu mai multe documente elaborate de COPA-COGECA, respectiv cu ‘Mercosur presentation state of play’ – un document care prezintă pe scurt evoluţia negocierilor dintre UE şi ţările Mercosur, poziţia diferitelor state membre UE şi a stakeholderilor privind semnarea acestui tratat, acţiunile derulate în această perioadă de diferite organizaţii privind blocarea semnării acestui tratat; ‘Short analysis – Impact of Mercosur agreement market access on agriculture products – Nov 2024’, care prezintă o analiză detaliată, cu cifre, a impactului negativ al semnării şi implementării tratatului asupra sectoarelor din agricultură vizate de acest acord, împreună cu argumentele COPA-COGECA privind blocarea semnării tratatului UE – Mercosur şi respingerea acestuia.

În acest context, Alianţa pentru Agricultură şi cooperare face un apel la autorităţile române pentru sprijin şi implicare directă în negocierile purtate în această perioadă la Bruxelles, la nivelul autorităţilor europene decidente, pentru a reprezenta poziţia fermierilor din ţara noastră şi România să blocheze semnarea acestui tratat, alături de Franţa, Italia, Spania, Polonia şi Austria, care şi-au exprimat public poziţia privind acest subiect.

Documentul de poziţie a fost transmis în atenţia Ministrului Agriculturii, Ministrului Afacerilor Externe, Ministrului Plenipotenţiar Reprezentanţa României la UE, şi spre informare Preşedintelui României şi Prim-ministrului României.