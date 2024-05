Anca Dragu: Procesul rapid de dezinflaţie ne-a ajutat să aliniem politica de dobândă monetară

Procesul rapid de dezinflaţie ne-a ajutat să aliniem politica de dobândă monetară şi sperăm că, prin finanţare ieftină pentru companii şi populaţie, vom înregistra o creştere a cererii interne, a declarat joi guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, la cea de-a 10-a ediţie a evenimentului „CFA CEE Investment Conference”.

„Pe 7 mai am luat o decizie de politica monetară, deci acum două zile. A fost cea de-a treia decizie privind politica monetară prin care am decis să reducem din dobânzi. Rata de politică acum este 3,6% şi tot pe 7 mai am decis să diminuăm cerinţele de rezerve de capital cu 4% pentru moneda naţională, dar şi pentru monedele de referinţă”, a afirmat Anca Dragu.

Ea a precizat că dobânda este relativ mare şi reflectă lichiditatea de pe piaţă, dar pe termen scurt băncile centrale şi Banca Moldovei pot să vadă progresele făcute şi îşi aliniază instrumentele cu rata inflaţiei.

„Ceea ce am văzut, de asemenea important, este că rata inflaţiei a coborât de la 34% în octombrie 2022, la 3,9% în martie 2024. Acest proces rapid de dezinflaţie ne-a ajutat să aliniem politica de dobândă monetară şi sperăm ca prin finanţare ieftină pentru companii şi persoane fizice să vedem o creştere a cererii interne. Este important să ne asigurăm că cererea internă este la un nivel care permite creştere economică şi revenire după atâtea evenimente care au avut loc în lume, dar şi să menţină stabilitatea preţurilor şi să asigure că inflaţia este la un nivel care stimulează creşterea economică – şi nu este încă acolo. Cred că am procedat bine în echilibrarea acestor două ecuaţii”, a adăugat guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei.

Potrivit acesteia, pentru 2024, creditul pentru economia reală, pentru proiectele de investiţi şi persoane fizice va creşte cu două cifre, „chiar cu o cifră mai mare”, având în vedere efectul de bază.

Profesionişti din domeniul financiar-bancar, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai autorităţilor publice din ţările Europei Centrale şi de Est participă joi la cea de-a 10-a ediţie a evenimentului „CFA CEE Investment Conference”, organizată de Asociaţia CFA România.

