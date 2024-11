ANOFM: 162.502 persoane angajate prin intermediul agenţiei, în primele zece luni

Un număr de 162.502 persoane au fost angajate prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), în primele zece luni ale anului, datorită măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă implementate de structurile teritoriale ale instituţiei.

Potrivit unui comunicat al ANOFM, din totalul persoanelor ocupate până la 31 octombrie 2024, 82.240 au peste 45 de ani, 26.841 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 12.743 au între 30 şi 35 de ani, 12.430 au între 25 şi 30 de ani, iar 28.248 sunt tineri sub 25 de ani. Din totalul persoanelor ocupate, 32.318 sunt tineri NEET (Not in Education, Employment, or Training).

Numărul femeilor încadrate este de 77.394, iar al bărbaţilor de 85.108, ponderea acestora în totalul persoanelor angajate fiind de 47,63%, respectiv de 52,37%.

În funcţie de rezidenţă, 86.963 persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 75.539 persoane sunt din mediul rural.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale (54.774), gimnaziale (39.885), profesionale (37.489), 17.772 fiind cu studii universitare. Din totalul persoanelor încadrate prin intermediul ANOFM în primele zece luni ale anului, 51.578 fac parte din categoria celor greu şi foarte greu ocupabile.

Un clasament al judeţelor cu cele mai multe persoane angajate arată că Bucureşti ocupă primul loc (18.249), urmat de Braşov (9.788) şi Buzău (6.592).

În perioada de referinţă, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane în căutare de loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 439.088 persoane.