ANOFM: 30.748 locuri de muncă vacante la nivel naţional şi 148 în străinătate

Un număr de 30.748 locuri de muncă sunt disponibile la nivel naţional şi 148 prin intermediul reţelei EURES România, potrivit datelor furnizate de agenţii economici, date miercuri publicităţii.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: agent de securitate (2.061); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (1.767); manipulant mărfuri (1.523); muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (1.088); curier (953); conducător auto transport rutier de mărfuri (848); ajutor bucătar (738); lucrător comercial (753); muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (693); ambalator manual (621).

Din cele 30.748 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 1.413 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (consilier/expert/inspector/referent de specialitate financiar-contabilitate; inginer în diferite domenii de activitate; programator; farmacist; manager proiect etc.), 3.651 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător gestionar; vânzător; lucrător comercial; şofer de autoturisme şi camionete; agent de securitate etc), 3.387 pentru persoanele cu studii profesionale (lăcătuş mecanic; mecanic auto; sudor; electrician de întretinere si reparatii; ajutor bucătar etc.), restul de 22.297 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor; îngrijitor clădiri; muncitor necalificat în industria confecţiilor etc).

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 148 locuri de muncă vacante: Germania – 60; Italia – 50; Letonia – 30; Austria – 19; Belgia – 16; Olanda – 10; Norvegia – 7; Finlanda – 4; Malta şi Irlanda, câte un loc de muncă.