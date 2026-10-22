ANSVSA: Primele 300.000 de doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare au ajuns în România

O primă tranșă de 300.000 de doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare a ajuns joi în România, urmând ca alte 800.000 de doze, destinate combaterii variolei ovine și caprine, să fie livrate etapizat până duminică, 25 octombrie, potrivit unui comunicat al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

‘Procesul logistic a fost deja devansat parțial: o primă tranșă de 300.000 de doze de vaccin destinate combaterii PMR a sosit în România astăzi, 22 octombrie. Restul stocului, până la totalul de 1,1 milioane de doze gratuite (cele 800.000 de doze împotriva VOC), va continua să sosească etapizat în țară, până duminică 25 octombrie inclusiv. Imunizarea de urgență va începe imediat după recepția completă a vaccinurilor, conform calendarului stabilit’, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, această acțiune este implementată ‘în urma unui dialog tehnic permanent cu structurile de specialitate ale Comisiei Europene, care a permis activarea rapidă a băncilor de vaccinuri ale Uniunii Europene’.

Autoritatea prezintă și etapele parcurse pentru obținerea vaccinurilor.

‘Calendarul tehnic și juridic obligatoriu a fost parcurs riguros de autoritățile de la București, procesul debutând pe 21 septembrie cu solicitarea oficială de sprijin către Executivul european. Acesta a continuat cu înaintarea planurilor naționale detaliate pe 23 septembrie, transmiterea promptă a clarificărilor de conformitate solicitate pe 5 octombrie, iar pe 8 octombrie, Comisia Europeană a activat rezervele strategice de vaccinuri’, se menționează în comunicat.

În ceea ce privește organizarea campaniei, vaccinarea se va desfășura fără ca proprietarii de animale să fie nevoiți să depună solicitări.

‘Specialiștii ANSVSA vor începe distribuția și vaccinarea propriu-zisă în teritoriu imediat după recepția oficială a tuturor loturilor. Campania se va desfășura în mod obligatoriu și organizat, fără a fi necesară o solicitare scrisă sau formală din partea crescătorilor de animale, pe baza catagrafiei din Baza Națională de Date. Structurile teritoriale ale DSVSA județene au finalizat deja planurile logistice locale, stabilind ca prioritate absolută intervenția în focarele active și în zonele de restricție’, subliniază ANSVSA.

Instituția precizează că intervențiile se vor concentra cu prioritate în județele Constanța și Tulcea.

‘Eforturile logistice masive se vor concentra cu prioritate în județele Constanța și Tulcea, unde echipele de medici veterinari estimează un termen rapid și optim de finalizare datorită gradului ridicat de expunere a acestor zone. Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți și medicii veterinari concesionari vor contacta direct proprietarii pentru a stabili ziua și intervalul orar al intervenției’, se arată în document.

Crescătorii vor trebui să asigure prezența la exploatație și condițiile necesare desfășurării vaccinării.

‘Singura obligație a crescătorilor, indiferent de dimensiunea exploatației, este să coopereze prin asigurarea prezenței la exploatație și realizarea contenției sau grupării animalelor pentru ca inocularea să se desfășoare rapid și în siguranță. La finalul procedurii, statusul imunologic al efectivului va fi validat prin completarea pe loc a unui proces-verbal standardizat, semnat de ambele părți, datele fiind introduse imediat în sistemul informatic național’, precizează Autoritatea.

Totodată, ANSVSA subliniază că vaccinarea va fi gratuită pentru proprietarii de animale.

‘Întregul proces este gratuit pentru proprietarii de animale, stocurile actuale provenind din rezervele de urgență ale Uniunii Europene, în timp ce statul român suportă integral de la bugetul național toate costurile logistice, de manoperă, deplasarea medicilor veterinari și echipamentele necesare’, menționează instituția.

În ceea ce privește impactul asupra comerțului, Autoritatea precizează că această campanie nu afectează exporturile de carcase și produse lactate provenite de la ovine și caprine.

Obiectivul campaniei este ridicarea restricțiilor și reluarea exporturilor de animale vii către statele din afara Uniunii Europene, notează sursa citată.

‘Obiectivul final și imediat al acestui efort concentrat îl reprezintă salvarea economică a sectorului ovin prin crearea condițiilor sanitare și legale necesare ridicării restricțiilor și reluării exporturilor de animale vii către statele terțe. Această piață non-UE absoarbe cea mai mare parte din producția de ovine a României, urmând ca exporturile către Uniunea Europeană să fie reluate într-o etapă ulterioară. Vaccinarea de urgență este un instrument important, recunoscut la nivel internațional, pentru stingerea rapidă a focarelor și securizarea teritoriului național, contribuind la îndeplinirea condițiilor sanitare necesare pentru reluarea exporturilor’, subliniază ANSVSA.