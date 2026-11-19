Startup-ul american Anthropic a strâns 81,3 miliarde de dolari cu prilejul celei mai mari listări la bursă (IPO) derulate vreodată, ceea ce evaluează creatorul chatbotului Claude la 1.500 de miliarde de dolari, o tranzacție care sfidează îngrijorările legate de sectorul inteligenței artificiale (AI), transmite Reuters.

Fiind primul dezvoltator major de modele AI care se listează la bursă, Anthropic a stabilit miercuri seara un preț de 83 de dolari pe acțiune, peste intervalul de 70-78 de dolari anunțat interior, și de asemenea a majorat numărul de acțiuni de vânzare la peste 956 de milioane, ceea ce indică o cerere puternică din partea investitorilor.

Ofertă publică inițială (IPO) de la Anthropic a depășit precedentul record, stabilit în luna iunie de compania SpaceX a lui Elon Musk, care a strâns aproximativ 75 de miliarde de dolari cu prilejul IPO-ului.

Valoarea totală a tranzacției ar putea să se ridice la 107,3 miliarde de dolari, sumă care include alte 26 de miliarde de dolari pe care Anthropic îi va strânge printr-o plasare privată de acțiuni, la același preț stabilit în cadrul IPO-ului.

Acțiunile Anthropic intră la tranzacționare într-un context dificil pentru acțiunile din sectorul AI. În ultimele săptămâni, producătorii de cipuri și companiile de servicii cloud, care au atras sute de miliarde de dolari pentru a-și finanța planurile masive de investiții, s-au confruntat cu presiuni cauzate de îngrijorările privind evaluările, de costurile tot mai mari ale infrastructurii AI și de plecarea neașteptată a lui Jensen Huang de la Nvidia, o figură centrală în dezvoltarea sectorului.

În același timp, Anthropic s-a confruntat cu întrebări legate de perspectivele sale și de capacitatea de a menține o creștere rapidă, pe măsură ce concurența în domeniu se intensifică.

Armina Rosenberg, manager de portofoliu și cofondator al Minotaur Capital spune că IPO-ul Anthropic servește drept un indicator util al apetitului investitorilor pentru inteligența artificială. ‘Însă o singură listare nu va tranșa dezbaterea. În prezent, există foarte multe îngrijorări, iar depășirea acestora va necesita mai multe lucruri. Odată ce Anthropic va începe să raporteze public, situația va deveni unul dintre cele mai clare teste pentru a vedea dacă modelul economic al inteligenței artificiale este sustenabil’, a afirmat Armina Rosenberg.

Un debut solid la bursă al acțiunilor Anthropic ar putea da încredere altor companii care așteaptă să se listeze la bursă. Se preconizează că cel mai apropiat rival al Anthropic, OpenAI, va derula o listare la bursă anul viitor.

Creșterea Anthropic a fost impulsionată de cererea pentru modelele sale Claude, în special Claude Code, un agent de programare care a câștigat popularitate în rândul dezvoltatorilor de software. Potrivit documentației de listare, rata anualizată a veniturilor a atins 81 de miliarde de dolari la data de 31 octombrie, o creștere de 10 miliarde de dolari față de 30 septembrie.

Compania din spatele Claude a declarat că, la 30 septembrie, avea 11.900 de clienți care generau venituri anuale de cel puțin 100.000 de dolari, comparativ cu peste 1.500 la sfârșitul anului trecut, cifre care subliniază consolidarea prezenței sale pe piață.

Însă menținerea acestui ritm de creștere devine costisitoare. În prima jumătate a anului 2026, Anthropic a cheltuit aproape nouă miliarde de dolari pe capacități de calcul și infrastructură, o sumă de aproape patru ori mai mare decât cea cheltuită cu un an în urmă. De asemenea, în al treilea trimestru, compania a înregistrat costuri suplimentare de cinci miliarde de dolari legate de capacitățile de calcul, ceea ce a redus veniturile generate pentru fiecare dolar investit în infrastructura de calcul.

În trimestrul al treilea, veniturile Anthropic au crescut cu 47% față de trimestrul al doilea, ajungând la 16,96 miliarde de dolari. Compania a raportat o pierdere operațională de 567 de milioane de dolari, comparativ cu un profit operațional de 974 de milioane de dolari în trimestrul anterior. Pierderile nete s-a redus la 23,3 miliarde de dolari, față de 66,3 miliarde de dolari în trimestrul anterior.

Anthropic s-a angajat să cheltuiască aproape 900 de miliarde de dolari pentru echipamente de calcul împreună cu parteneri de infrastructură, inclusiv Amazon și Google, deținut de Alphabet, pentru a antrena și opera modele de inteligență artificială.