APIA: 19 octombrie, termen-limită pentru depunerea cererilor de finanțare pentru investiții în sectorul vitivinicol

Termenul-limită pentru depunerea cererilor de finanțare pentru investiții în sectorul vitivinicol este 19 octombrie 2026, a anunțat joi Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Pentru sesiunea din acest an sunt disponibile peste 11,044 milioane de euro, fonduri destinate investițiilor în sectorul vitivinicol, respectiv 9.348.921 euro pentru intervenția IS-V-02 – ‘Investiții în active corporale și necorporale’ și 1.695.498 euro pentru intervenția IS-V-07 – ‘Investiții în active corporale și necorporale menite să sporească durabilitatea producției de vin’.

Până la acest moment, pentru cele două intervenții au fost depuse cereri de finanțare în valoare totală de 4,617 milioane de euro, ceea ce înseamnă că o parte importantă din fondurile disponibile pentru această sesiune nu a fost încă solicitată.

Potrivit APIA, până în prezent pe IS-V-02 au fost depuse 13 cereri de finanțare, în valoare de 4,438 milioane de euro, reprezentând 31,65% din pragul de 150% din bugetul alocat, iar pe IS-V-07, două cereri de finanțare, în valoare de 178.535,78 euro, reprezentând 7,02% din pragul de 150% din bugetul alocat.

APIA îi încurajează pe producătorii vitivinicoli care au în vedere realizarea unor investiții să utilizeze perioada rămasă pentru pregătirea și depunerea cererilor de finanțare.

Cererile și documentele justificative trebuie pregătite și depuse în conformitate cu condițiile prevăzute în ghidurile aferente celor două intervenții.

Informațiile privind sesiunea de depunere 2026, ghidurile aferente, accesul la sistemul informatic și defalcarea bugetului pe proiecte de achiziții complexe și simple sunt disponibile pe site-ul APIA.