Apostol: Reducerea TVA și a altor taxe la energie se află printre soluțiile discutate pentru protejarea consumatorilor

Reducerea TVA la energie, precum și a altor taxe și tarife, se numără printre soluțiile care ar putea fi luate în considerare pentru protejarea consumatorilor și a economiei, în condițiile în care actualul context geopolitic face dificilă susținerea unor promisiuni privind prețuri mici la energie, a declarat miercuri Daniel Apostol, directorul general al Federației Patronale a Energiei, la un eveniment de specialitate.

‘Sunt acum discuții cu privire la scăderea părții leului din prețul energiei, adică partea statului, cum ar veni. Am văzut discuții cu privire la posibilitatea reducerii TVA la energie, poate statul să mai ia în considerare taxarea, accizele, tarifele, astfel încât să vină cu măsuri de protecție a economiei reale, de protecție a consumatorilor de energie. Este o posibilitate de discuții’, a afirmat Daniel Apostol, la ‘Energy Forum Ediția a XVI-a: Energia României: de la criză la avantaj economic’.

Acesta a avertizat că promisiunile privind prețuri mici la energie sunt greu de susținut în actualele condiții de piață.

‘Privind la contextul geopolitic actual, la presiunile externe care vin în piața energiei, cine promite astăzi prețuri mici la energie, nu face decât să enunțe promisiuni mincinoase, greu de susținut în fapt’, a explicat reprezentantul Federației Patronale a Energiei.

În ceea ce privește securitatea energetică, Apostol consideră că România ar trebui să urmărească dezvoltarea interconexiunilor și reducerea dependenței de surse de energie care pot fi utilizate ca instrument de presiune, în locul unei independențe energetice totale.

‘Independența energetică nu cred că este obiectivul în sine pentru că a fi independent total înseamnă a ne băga sub un glob de cristal neinterconectați. Independența energetică e mai mult o himeră. Cred că scopul în sine este să fim cât mai interconectați, cât mai puțin dependenți de surse de energie care pot juca energia ca pe un factor de șantaj. Și cred că ăsta este obiectivul României, nu doar regional, cât la nivel european, pentru că România este deja un actor energetic major în Europa de sud-est’, a declarat acesta.

În acest context, el a evidențiat rolul proiectului Neptun Deep în consolidarea securității energetice regionale, subliniind că securitatea aprovizionării depinde și de stabilitatea regiunii Mării Negre.

‘Neptun Deep va avea rolul de a oferi la nivel regional un plus de securitate energetică, un plus de aprovizionare de piață cu resursele de care Europa are nevoie. Securitatea la Marea Neagră va da și securitatea creșterii economice și securitatea aprovizionării cu energie a continentului, cel puțin a regiunii est-europene din care România face parte și în care România are un rol major pentru că suntem producători de energie, nu doar consumatori și comercianți de energie’, a subliniat Apostol.