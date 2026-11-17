Începând cu următoarele update-uri software, folosirea funcţiilor avansate de inteligenţă artificială realizate pe dispozitivele Apple cu Siri AI sau suita Apple Intelligence va fi limitată.

Limitările vor fi introduse odată cu lansarea versiunilor 27.3 de iOS, iPadOS şi macOS. Deja aceste limite sunt testate în versiunile beta ale celor trei update-uri.

Din câte se pare, funcţiile elementare bazate pe AI vor rămâne gratuite şi nelimitate, dar facilităţile avansate, care necesită mai multă procesare în cloud, vor fi supuse unor limitări de folosire la nivel de zi.

Limitările vor viza patru categorii de utilizare a AI-ului:

comenzile complexe pentru Siri, care sunt rezolvate în mai mulţi paşi;

funcţiile de generare şi editare a imaginilor;

automatizările din aplicaţia Shortcuts care se bazează pe modelele Foundation Cloud şi Cloud Pro;

aplicaţiile care se bazează pe aceste modele.

Nu este clar deocamdată care exact este limita de utilizare. Cert este că utilizatorul va primi o notificare când va atinge această limită.

De limite superioare de utilizare se vor bucura abonaţii planurilor iCloud Plus. Cele patru planuri, care costă între 3 dolari pe lună şi 60 de dolari pe lună, vor avea limite între de două ori şi de douăzeci de ori mai mari de utilizare.

Această abordare va avea, cel mai probabil, rolul de a creşte vânzările abonamentelor iCloud Plus.

Noua strategie vine în contextul în care Apple se opune deschiderii accesului pentru alte modele de inteligenţă artificială, conform normelor europene, motiv din care Siri AI nici nu a fost lansat aici.