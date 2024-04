Arctic Stream, între primele 500 de companii cu cea mai rapidă creştere din Europa

Arctic Stream, integrator de infrastructură şi securitate IT şi emitent listat la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) sub simbolul AST, a intrat direct pe locul 460 în clasamentul „FT 1.000 de companii cu cea mai rapidă creştere din Europa”.

Potrivit unui comunicat al companiei, plasarea Arctic Stream între primele 500 de companii din clasament s-a datorat unei rate de creştere absolute de 354,5% a veniturilor, respectiv atingerii unei rate de creştere anuale compuse (CAGR) de 65,6%, în numai trei ani. Între 2019 şi 2022, cifra de afaceri a integratorului de soluţii IT din România a urcat de la 3,76 milioane de euro până la 16,49 milioane de euro.

Topul „FT 1.000 de companii cu cea mai rapidă creşterea din Europa” este realizat de publicaţia de business globală, Financial Times (FT), alături de platforma online de procesare şi vizualizare a datelor, Statista, şi a ajuns la cea de-a opta ediţie.

Pentru includerea în ediţia din 2024 a fost necesar ca fiecare dintre cele 1.000 de companii să fi avut o CAGR minimă de 36,9% în perioada amintită. În cazul Arctic Stream, această condiţie minimă a fost depăşită de aproape două ori.

„Am obţinut, astfel, încă o atestare a performanţelor noastre, dintr-o sursă independentă, şi mă bucur să împărtăşim această veste tuturor acţionarilor şi altor părţi interesate. Este o nouă ocazie de a le mulţumi colegilor din echipa Arctic Stream, alături de care sunt convins că vom obţine rezultate excelente în continuare, câtă vreme valorificăm tot ce am acumulat împreună şi ne menţinem dedicarea, potrivit sloganului nostru: Going the Extra Mile”, a declarat Dragoş Octavian Diaconu, fondator şi Director General al Arctic Stream.

În afara Arctic Stream, actuala ediţie a „FT 1.000 de companii cu cea mai rapidă creşterea din Europa” mai include trei companii din România: AscentCore Technology (locul 185), RebelDot (locul 382), Mindit.io (locul 832), toate din domeniul IT. Comparativ, Polonia are 43 de firme în top, Ungaria are 12 firme iar Cehia are 11 firme, arată comunicatul citat.

Arctic Stream este o companie cu capital integral românesc, fondată în 2017, cu un portofoliu de servicii care include: evaluarea infrastructurii IT; consultanţa; proiectarea, reproiectarea, integrarea şi dezvoltarea infrastructurii de date şi de securitate IT; managementul de proiect, configurarea, implementarea şi migrarea de soluţii complexe; alături de mentenanţa şi suportul operaţional post-implementare. Compania deţine certificarea Cisco Certified Premier Partner din anul 2017, alături de alte certificări de la producători de top mondial.