Atacurile cibernetice bazate pe AI, mai aproape decât se credea

Five Eyes, alianţa de informaţii compusă din Australia, Canada, Noua Zeelandă, Regatul Unit şi Statele Unite, avertizează că atacurile cibernetice bazate pe modelele de inteligenţă artificială sunt la doar câteva luni distanţă.

Avertismentul comun al celor cinci ţări vine să urgenteze eforturile de apărare pe care guvernele şi companiile din toată lumea ar trebui să le urmeze, după ce, până acum, se estima că este o chestiune de ani.

Atacurile cibernetice făcute posibile de cele mai avansate modele de AI au devenit un risc pe termen scurt, dintr-o temă de cercetare de lungă durată, se arată în comunicatul emis de Five Eyes.

Experţii se aşteaptă ca noile modele, precum cele din clasa Mythos, dezvoltate de Anthropic, să schimbe dramatic peisajul cibernetic, atât în ceea ce priveşte apărarea, cât şi ofensiva.

AI-ul actual poate să descopere găuri de securitate de care programatorii şi experţii încă nu au aflat şi poate, de asemenea, să creeze malware-ul necesar pentru a profita de vulnerabilităţile descoperite sau să producă patch-uri pentru repararea lor.

Asta va da naştere unei lupte contracronometru – cine se va mişca mai repede se va putea apăra sau va ataca fără să întâmpine prea mare rezistenţă.

Nu va fi o luptă oameni versus AI, ci una între cei care vor folosi mai repede şi mai eficient inteligenţa artificială pentru a-şi întări sistemele de securitate sau a le ataca.

Five Eyes recomandă guvernelor şi companiilor să se mişte rapid şi să repare cât mai multe vulnerabilităţi cu ajutorul AI-ului, pentru a micşora aria vulnerabilă de care pot profita hackerii.