AUR: Datele Eurostat demonstrează că Guvernul a ascuns dezastrul finanțelor publice

Liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, acuză Guvernul Bolojan că ‘a cosmetizat’ deficitul bugetar și a ascuns adevărata situație a finanțelor publice.

Potrivit unui comunicat transmis, vineri, AGERPRES, senatorul arată că, potrivit datelor Eurostat calculate în metodologia ESA, deficitul României a ajuns la 7,8% din PIB în trimestrul II 2026, de peste două ori mai mare decât media europeană de 3,3%.

‘Guvernul Bolojan (și cel cu PSD înăuntru, dar și cel cu PSD în afară) a ascuns dezastrul finanțelor publice, prezentând un deficit bugetar mult cosmetizat. Acesta este un fapt demonstrat de către statisticile Eurostat (European System of Accounts). Întâi să înțelegem un lucru cât se poate de simplu: De ce Eurostat publică deficitele bugetare în metodologia ESA și nu după standardele naționale ‘pe numerar/cash’? Pentru a compara mere cu mere, nu pere cu mere. Și iată rezultatul: media europeană pentru trimestrul II 2026 este -3,3%, iar deficitul României este -7,8%, adică de două ori și jumătate mai mare. După noi: Polonia are -7,2%, ca și Spania, dar au -1,2%, respectiv -1,5% pe trimestrul I, nu -7,4% ca în cazul României. Ungaria are -10,4% pe trimestrul I, dar -3,3% pe trimestrul II. Singurul stat european într-o situație similară cu a noastră este Franța: – 5,8% pe trimestrul I și – 6,7% pe trimestrul II’, a explicat Peiu.

Senatorul se întreabă, în acest context, care este adevăratul deficit al României și susține că, pentru instituțiile europene, agențiile de rating și creditorii statului, relevant este indicatorul calculat potrivit metodologiei ESA, nu cel raportat în sistemul național ‘pe numerar’.

‘Orice cheltuială angajată trebuie făcută, iar neplata la timp a unei datorii este moral inacceptabilă la nivelul unui stat și poate atrage și penalități. Referirea constantă la deficitul, pe cash/numerar este, în sine, o tehnică de manipulare a opiniei publice și este posibilă doar în statele care nu respectă normele occidentale de raportare a situației bugetare. Dacă PIB-ul primei jumătăți de an este aproximativ jumătate din PIB-ul anual, atunci această regulă se păstrează și pentru deficitul bugetar, mai ales în contextul în care nu există nicio măsură luată pentru reducerea cheltuielilor. Cele mai mari cheltuieli ale statului se fac, an de an, în ultimul trimestru’, a adăugat Peiu.