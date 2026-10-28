AUR îl cheamă pe premierul Luca Niculescu în Parlament pentru a clarifica situația deficitului bugetar

Grupul deputaților AUR i-a solicitat premierului Luca Niculescu să vină la ‘Ora prim-ministrului’, în data de 2 noiembrie, pentru a prezenta situația ‘reală’ a deficitului bugetar și măsurile ‘concrete’ prin care Guvernul intenționează să îl reducă.

Potrivit unui comunicat al AUR remis miercuri AGERPRES, AUR îi cere premierului să explice: deficitul ESA estimat pentru 2026 și reconcilierea cu deficitul cash; lista măsurilor, cu impactul fiecăreia în lei, pentru 2027 – 2030, inclusiv ținta pentru 2028; cum va fi atinsă ținta de sub 3% (2,8%) din PIB în 2030 fără taxe noi și fără tăierea investițiilor publice.

Totodată, AUR solicită prim-ministrului să explice de ce ținta cash pentru 2026 (6,2% din PIB) este peste ținta ESA (6,0%), invers față de perioada 2024 – 2025, când deficitul ESA a depășit deficitul cash, și ce plăți din anii anteriori explică această diferență.

‘Premierul are obligația să vină în fața Parlamentului cu cifre, măsuri și termene precise, nu cu noi promisiuni. Deficitul bugetar nu poate fi redus doar pe hârtie, iar nota de plată nu trebuie transferată din nou cetățenilor și economiei românești’, a transmis AUR.