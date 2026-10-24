Banca Centrală a Rusiei a menținut dobânda de referință la 14%

Banca Centrală a Rusiei (CBR) a decis, vineri, să mențină dobânda de referință la 14%, pentru a doua lună la rând, în linie cu estimările analiștilor, transmite EFE.

‘Consiliul director al CBR a decis să mențină dobânda de referință la 14,00% pe an. În general, economia crește într-un ritm moderat în a doua jumătate a anului 2026. Presiunile actuale asupra prețurilor rămân ridicate’, a informat autoritatea monetară rusă într-un comunicat publicat pe site-ul său oficial.

Instituția a indicat că deciziile viitoare privind dobânda vor fi luate ‘pe baza dinamicii și așteptărilor inflaționiste, precum și a unei evaluări a riscurilor care decurg din condițiile interne și externe’.

‘Conform scenariului de bază, media dobânzii de referință se va situa între 12,5% și 13,5% pe an în 2027. De asemenea, conform previziunilor Băncii Centrale a Rusiei, cu politica monetară actuală, inflația anuală va reveni la 4,0% în 2027 și va rămâne în intervalul țintă ulterior’, a declarat autoritatea de monetară.

Banca Rusiei a adăugat că în al treilea trimestru al acestui an, ‘creșterea prețurilor, ajustate sezonier, a fost în medie de 8,0% față de anul precedent, comparativ cu 4,8% în trimestrul al doilea’.

‘Inflația de bază a crescut până la 6,2%, comparativ cu 4,5% în trimestrul precedent. Dinamica prețurilor a continuat să fie afectată de volatilitatea unor produse, în principal a combustibililor. Inflația anuală a fost de 6,8% și se așteaptă să se situeze între 7,1% și 7,6% până la sfârșitul anului’, a explicat instituția.

Decizia Băncii Centrale a Rusiei de a menține nemodificat costul creditului vine într-un moment în care cheltuielile pentru război continuă să pună presiune pe finanțele guvernului rus, iar atacurile ucrainene cu drone și rachete asupra infrastructurii energetice și a depozitelor comerciale, din ultimele luni, au dus la creșterea costurilor pentru anumite bunuri și servicii, potrivit Reuters.