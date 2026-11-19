Franța și alte state puternic îndatorate trebuie să țină sub control cheltuielile sau se vor confrunta cu costuri de împrumut chiar mai ridicate, iar piețele ar putea juca un rol cheie în disciplinarea guvernelor, a anunțat miercuri Banca Centrală Europeană (BCE), indicând că nu se grăbește să intervină pe piețe, transmite Reuters.

Pe fondul turbulențelor politice, Franța nu a reușit să-și reducă deficitul bugetar, ceea ce a dus la randamente ridicate ale obligațiunilor, sporind temerile privind sustenabilitatea datoriei țării.

Aceste îngrijorări au devenit atât de acute încât economiștii discută acum dacă este necesar ca BCE să intervină, o idee respinsă de instituția cu sediul la Frankfurt, care argumentează că nu are competența să ajute un singur stat membru.

”Având în vedere o perspectivă pe termen mai lung, disciplina de piață poate ajuta la ținerea sub control a vulnerabilităților furnizând indicii de preț care încurajează politici fiscale prudente și ajustări adecvate”, se arată în raportul de stabilitate financiară al BCE.

Instituția bancară a admis riscurile și a arătat spre Franța, unde randamentele ridicate ale obligațiunilor arată problemele specifice ale țării și reflectă parțial riscurile politice legate de alegerile prezidențiale din 2027.

Problema cheie o reprezintă temerile investitorilor, care a dus la majorarea costurilor de împrumut, lăsând bugetul într-o poziție mai vulnerabilă și putând reduce numărul celor dispuși să achiziționeze obligațiuni guvernamentale. ”Consolidarea fiscală este mult întârziată și devine din ce în ce mai importantă, într-un mediu în care sporește prezența pe piețele de obligațiuni a investitorilor atenți la știri”, a avertizat BCE.

La mijlocul anului, datoria Franței ca raport din PIB se situa la 119%, a treia cea mai ridicată din zona euro după Grecia și Italia, iar deficitul bugetar ar urma să se situeze anul acesta la 5,5% din PIB, cel mai ridicat în rândul celor 21 state membre ale zonei euro, conform previziunilor Comisiei Europene.

Chiar dacă fundamentele economiei franceze rămân stabile, finanțarea va deveni din ce în ce mai dificilă, sporind vulnerabilitățile. Companiile tehnologice americane caută să finanțeze investițiile record AI și se împrumută semnificativ în Europa, ceea ce ar putea da la o parte unele obligațiuni suverane de pe piețe, atrage atenția BCE.

Între timp, investitorii străini și fondurile speculative achiziționează din ce mai multe obligațiuni suverane din zona euro, sporind riscurile.

”Investitorii străini tind să se retragă în perioadele dificile, iar creșterea prezenței fondurilor speculative pe piața obligațiunilor suverane din zona euro ar putea de asemenea amplifica orice bruscă reevaluare a riscului suveran”, a avertizat instituția cu sediul la Frankfurt.