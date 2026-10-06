Banca Mondială: România realizează cea mai ambițioasă ajustare fiscală din Europa și Asia Centrală

România realizează cea mai ambițioasă ajustare fiscală din regiune, conform unui raport actualizat privind perspectivele economice în Europa și Asia Centrală (ECA), publicat marți de Banca Mondială (BM).

‘România implementează cea mai ambițioasă ajustare fiscală din regiune, deficitul urmând să scadă cu aproape două puncte procentuale, până la 6% din PIB în 2026, pe fondul unor măsuri privind veniturile și al unui control mai strict al cheltuielilor curente. În același timp, investițiile publice rămân la un nivel ridicat, de aproximativ 8% din PIB, fondurile europene finanțând peste 70% din cheltuielile de investiții. Deși costurile de împrumut ale statului au crescut în Europa și Asia Centrală (ECA), pe fondul sporirii îngrijorărilor privind sustenabilitatea fiscală, creșterea mai moderată din România ar putea reflecta o îmbunătățire a percepției pieței față de eforturile de consolidare fiscală’, se arată în raport.

Pe fondul prețurilor mai ridicate la energie, a sporirii incertitudinilor și a expansiunii economice mai slabe în Uniunea Europeană (UE), creșterea în Europa și Asia Centrală va încetini probabil de la 2,6% în 2025 la 2,2% în 2026, a previzionat Banca Mondială.

‘În România, economia se va contracta probabil cu 0,5% anul acesta, reflectând impactul consolidării fiscale și al costurilor mai ridicate cu energia. O redresare a veniturilor reale și încetinirea inflației ar trebui să ajute la redresarea creșterii la aproximativ 1,9% în 2027 – 2028, după declinul din 2026. Cu toate acestea, consolidarea fiscală va continua să tempereze cererea internă, în condițiile în care economia trece la un model de creștere bazat pe investiții’, potrivit raportului.

România a înregistrat progrese în implementarea reformelor din domeniul digital, fiscal și energetic, consideră Banca Mondială. Anul acesta a fost instalată o infrastructură marină majoră, lucrările avansând la proiectul Neptun Deep, de patru miliarde de euro, producția de gaze fiind așteptată să înceapă în 2027.

Conform raportului, concentrarea exporturilor auto rămâne o vulnerabilitate pentru unele țări. România este în mod special expusă evoluțiilor de pe piața europeană a automobilelor. Sectorul auto este responsabil pentru 17% din exporturile de mărfuri ale țării, automobilele reprezentând mai mult de jumătate din exporturile auto.

În Europa Centrală, România e singura țară care ar urma să înregistreze o scădere a economiei în 2026, de 0,5%, în timp ce Bulgaria (2,6%), Croația (2,2%) și Polonia (3,6%) ar urma să raporteze creșteri. Conform BM, economia României ar urma să crească cu 1,7% în 2027 și cu 2% în 2028.

Economiile în curs de dezvoltare din Europa și Asia Centrală continuă să demonstreze reziliență economică, în pofida încetinirii ritmului de creștere, a prețurilor ridicate la energie și a sporirii incertitudinilor globale. Inteligența artificială (AI) are potențialul de a compensa declinul productivității și de a revigora expansiunea economică, însă constrângerile organizaționale, capacitatea de calcul limitată și nivelul scăzut de disponibilitate a datelor frânează evoluția regiunii. Pentru a valorifica potențialul AI, țările vor trebui să extindă accesul accesibil la capacitatea de calcul, consolidând totodată competențele fundamentale, digitale și manageriale.