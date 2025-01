Barbu: Anul acesta, Ministerul Agriculturii are un buget foarte bun, de aproape 5 miliarde de euro credite bugetare

Ministerul Agriculturii are în 2025 un buget foarte bun, de aproape 5 miliarde de euro credite bugetare și 27 de miliarde de lei credite de angajament, pentru că în continuare va sprijini dezvoltarea zootehniei din România și va lansa proiecte importante, atât în sectorul de creștere a porcilor, cât și în sectorul avicol și în cel zootehnic, a declarat, joi, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la deschiderea târgului pentru promovarea produselor agroalimentare românești din curtea instituției.

‘Am prezentat formelor asociative partea de buget. Anul acesta, Ministerul Agriculturii are un buget foarte bun, de aproape 5 miliarde de euro credite bugetare, dar avem și 27 de miliarde de lei credite de angajament, pentru că, în continuare, Ministerul Agriculturii, așa cum am spus, va merge pe dezvoltarea zootehniei din România și va lansa proiecte importante, atât în sectorul de porc, în sectorul avicol, dar și în sectorul zootehnic. Vorbim de vaca de lapte și vaca de carne, pentru că (…) în perioada următoare și în următorii patru ani, ministerul va avea un singur scop: dezvoltare de ferme, de zootehnie în România. Toate aceste investiții vor fi cu un sprijin destul de consistent: 70% schemă de ajutor de stat, 30% contribuția beneficiarilor’, a afirmat Barbu.

Potrivit acestuia, și în 2025 va continua dezvoltarea sectorului de creștere a porcilor, astfel încât, de la 3,2 milioane de suine, România ajunge undeva la 5,2 – 5,3 milioane.

‘Așa cum am spus (…) sunt domenii esențiale acolo unde noi avem deficit în balanța comercială și am investit foarte mult în bazinul legumicol cu aceste echipamente de încălzire, pe de o parte. Sigur, continuăm și anul acesta în sectorul de porc din România, de la 3,2 milioane, România ajunge undeva la 5,2 – 5,3 milioane de porci crescuți. Gradul de autosuficiență la carnea de pui – prin finalizarea celor 100 de milioane de locuri și creștere de pui de carne- România a ajuns la performanța de a avea un grad de autosuficiență de 145%, iar peste 180 de milioane de pui din România crescuți – pentru că România produce cel mai de calitate pui, 70-90% hrănit cu porumb – pleacă la export, pentru că din discuțiile pe care le-am avut la Comisia Europeană am deschis foarte multe piețe și vorbim de două piețe importante: Franța și Germania importă pui românesc din România’, a susținut șeful de la Agricultură.

În altă ordine de idei, Florin Barbu a subliniat că în magazine peste 75% din produse sunt produse românești procesate în România și doar 25% vin din import.

‘Eu vă spun că peste 75% produse procesate în România, că vorbim de procesatori români, că vorbim de procesatori care au investit, multinaționale, în România, sunt în magazinele de retail. Acum, dacă vorbim de fructe și vorbim de citrice, în România nu putem face banane, portocale. Dacă vorbim de mere, 200 de milioane de euro au fost semnate anul trecut pentru înființare de plantații pomicole în România. (…) Bineînțeles și prin programul național strategic, în zonele pomicole din România s-a investit foarte mult și sunt foarte multe proiecte în derulare pe condiționare, adică de păstrare, astfel încât tot timpul anului fructele care se produc în România să fie comercializate în magazinele de retail’, a menționat ministrul.

În ceea ce privește legumele, acestea se găsesc în funcție de sezon, dar au fost semnate contracte cu tineri fermieri din bazinele legumicole astfel încât și pe timp de iarnă să avem legume românești, a adăugat el.

‘Ministerul Agriculturii a semnat aproape 4.000 de contracte de instalare a tinerilor fermieri. Din cele 4.000 de contracte, 2.800 de contracte au fost semnate în bazinele legumicole prin care am asigurat 70.000 euro fără cofinanțare, prin care ei sunt obligați să-și ia echipamentul de încălzire, și restul 40.000 euro bani necesari pentru combustibil, astfel încât și pe timp de iarnă să avem legume românești’, a susținut el.

În opinia ministrului Agriculturii, ‘retailerii au intrat într-o linie dreaptă’, existând magazine, chiar dacă puține, în care nu există carne de porc sau de pui de import.

‘Eu zic că retailerii au intrat într-o linie dreaptă. Spun acest lucru de ce? În două magazine de retail din România nu există carne de porc sau carne de pui adusă din afară. Cred că ați auzit de 3.ro, unde nu există, și pot să dau și magazinele Penny și Lidl, unde nu au carne de porc și de pui din import. (…) Eu vă spun, eu sunt din județul Olt, pe piața din Slatina sunt mai mult de 10 producători care, în momentul de față, au roșii românești, iar slătinenii cumpără roșii românești din solariile din zona Olt de la producătorii locali. (…) Acum… cheltuielile sunt mari, așa cum spuneam, cu încălzirea serelor și solariilor, dar cred că românii au înțeles că nu contează că dau 5 lei sau 10 lei în plus pe kilogram, dar să știți: consumul de către români al produselor românești a crescut’, a adăugat Florin Barbu.