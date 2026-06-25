BCE: Folosirea intensivă a inteligenței artificiale încă este rară în rândul firmelor din zona euro

Doar o mică parte dintre firmele din zona euro utilizează intens AI (inteligența artificială) și ele tind să fie companii mici, proaspăt înființate și orientate spre servicii, lăsând spațiu suficient pentru răspândire, se arată într-o postare pe blog publicată miercuri de Banca Centrală Europeană (BCE), transmite Reuters.

Marea majoritate a firmelor spun acum că folosesc AI, dar economiștii dezbat cât de intensă este această utilizare și dacă pot genera acest tip de creșteri ale eficienței care sunt relevante la nivel macroeconomic.

În cadrul unui studiu la care au participat peste 5.000 de firme din zona euro, BCE a aflat că peste 70% au raportat că folosesc AI, iar o mare parte din restul companiilor susțin că intenționează să înceapă anul acesta. Dar utilizarea este moderată sau ocazională, și doar 7% utilizează intens AI, arată rezultatele studiului.

‘Folosirea intensivă care duce la transformare și generează câștiguri macroeconomice rămâne rară’, susțin cercetătorii BCE.

Utilizarea intensă este preferată de companiile mai mici, marile firme fiind clar în urmă. Întreprinderile proaspăt înființate folosesc, de asemenea, mai intens AI față de cele cu o vechime mai mare, iar utilizarea este orientată spre companiile high-tech, din domeniul serviciilor bazate pe cunoștințe.

‘Firmele care sunt în stadiul incipient al adoptării citează deseori reducerile de costuri și îmbunătățirea eficienței operaționale ca fiind principalele lor motive pentru utilizarea AI. Cei care folosesc intensiv sunt mai frecvent motivați de creștere și inovare’, arată rezultatele studiului.

În ultimii ani, firmele au investit semnificativ în AI, sporind temerile că oamenii vor fi înlocuiți în ritmuri accelerate, reducându-se pe parcurs nivelul angajării și sporind inegalitatea.