Economiile în curs de dezvoltare ar putea să nu reușească să beneficieze de pe urma majorării cheltuielilor din domeniul apărării și boom-ului AI deoarece multe dintre ele nu dispun de infrastructură și finanțe pentru a concura, se arată într-un raport publicat marți de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), transmite Reuters.

Luate prin surprindere, țările în care investește BERD le-ar putea fi greu să ajungă la capacitatea necesară pentru a concura, avertizează creditorul multilateral.

‘Țările care s-au reinventat anterior pot avea un avantaj, deoarece au experiență în valorificarea noilor oportunități’, a afirmat economistul șef al BERD, Beata Javorcik, observând că cele mai multe dintre ele s-au schimbat semnificativ în ultimii 30 de ani.

‘Vestea proastă este că nu e ușor să te integrezi în boom-ul AI și cel din domeniul apărării, deoarece aceste segmente sunt complexe’, a adăugat oficialul.

BERD este prezentă în aproximativ 40 de țări din Europa de Est, Asia centrală, Orientul Mijlociu și Africa.

Invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022 a dus la majorarea cheltuielilor din domeniul apărării. Dar, în afară de Polonia și Turcia, cei mai mari exportatori din domeniul apărării sunt în afara regiunilor BERD. În pofida unui sector vibrant al startup-urilor din apărare, cele din Europa emergentă nu reușesc să-și asigure finanțare pe scară mare. Dronele sunt o excepție, înregistrându-se o creștere rapidă a companiilor producătoare în Ucraina, Estonia, Polonia și Turcia.

De asemenea, cele mai multe state BERD au rămas în urmă în domeniul AI, se arată în raport. Ele nu sunt active pe segmentul materiilor prime critice, producției de cipuri sau centre de date, a explicat Javorcik.

În aproape jumătate din țările BERD, rețeaua de alimentare cu energie electrică nu ar putea face față la un singur centru de date. Economiile mai bogate sunt mai bine plasate pentru a-și spori productivitatea. Totuși, țările pot dezvolta și exporta aplicații pe baza AI, care sunt mai accesibile.

Și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) estima luna trecută că inteligența artificială ar putea adăuga 0,4% – 1,2% la creșterea anuală a productivității în țările membre. Cu toate acestea, economistul-șef al OCDE, Stefano Scarpetta, a subliniat că utilizarea AI la locul de muncă rămâne în urma utilizării acesteia de către consumatori, fiind adoptată doar într-o măsură limitată când vine vorba de funcțiunile de bază ale companiilor. ‘Există un decalaj semnificativ între expunerea la această tehnologie și utilizarea ei efectivă’, a spus Scarpetta.