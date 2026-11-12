Biriș: Taxarea inversă generalizată ar putea aduce venituri suplimentare de minimum 7 miliarde de euro anual

Introducerea taxării inverse generalizate ar putea aduce României venituri suplimentare de minimum 7 miliarde de euro anual și ar reduce semnificativ necesarul de rambursări de TVA, a afirmat miercuri Gabriel Biriș, co-managing partner Biriș Goran SPARL și fondator The Tax Institute.

‘Am explicat de ce insist, pentru că am convingerea fermă că viitorul, nu numai al României, dar și al Europei și creșterea competitivității pe care ne-am pierdut-o este procesul de simplificare. De fapt, ăsta este și cel de-al doilea nume al taxării inverse: măsuri de simplificare. Avem mult prea multe reglementări, mult prea multe costuri de conformare pentru companii. Care ce fac? Reduc competitivitatea companiilor europene în fața competiției, în special din Asia și din Statele Unite. Noi cheltuim mult prea mult cu respectarea regulilor pe care noi ni le facem’, a declarat Biriș, la conferința ‘Bugetul și fiscalitatea anului 2027’, organizată de Curs De Guvernare în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București.

Acesta a explicat că propunerea vizează aplicarea taxării inverse generalizate peste un anumit prag valoric, pentru a limita riscurile de fraudă.

În opinia sa, deficitul de încasare a TVA este generat în mare măsură de tranzacțiile dintre companii, inclusiv prin fraude de tip carusel și insolvențe frauduloase.

Consultantul fiscal a mai subliniat că taxarea inversă ar contribui și la creșterea competitivității companiilor, prin eliminarea necesității de a finanța temporar TVA aferentă achizițiilor.

‘Pe lângă reducerea semnificativă a gap-ului, că practic te concentrezi doar la cei care vând la consumatorul final, avem două alte mari beneficii. În primul rând crește competitivitatea economică. Astăzi, când faci o investiție, trebuie să te asiguri că ai și o linie separată de finanțare a TVA-ului, care e revolving. Te folosești de ea până primești rambursare, o dai înapoi, îi iei din nou. Asta costă. Gândiți-vă că toți exportatorii depind de rambursările de TVA’, a precizat acesta.

Totodată, Gabriel Biriș a atras atenția că actualul mecanism de TVA dezavantajează furnizorii locali în raport cu cei din alte state membre ale Uniunii Europene.

‘Actualul sistem defavorizează vânzătorii locali, în special vorbesc de echipamente scumpe. Să zicem că sunt un fermier și vreau să-mi cumpăr un tractor care costă 100.000 de euro. Păi, dacă mă duc la dealerul din țară, trebuie să scot din buzunar 121.000 și să aștept ca statul să-mi dea 21.000 și ceva mai târziu. Și atunci se întâmplă următoarea chestie. Îmi aleg, eventual mă duc la reprezentanță aici, dar factura îmi vine din Szeged sau de la Ruse. Și nu mai plătesc TVA. Deci dealerii români sau producătorii români sau importatorii români au un dezavantaj competitiv de concurența dintr-un alt stat UE’, a afirmat consultantul fiscal.

Un alt beneficiu al taxării inverse ar fi reducerea numărului de cereri de rambursare a TVA și posibilitatea utilizării inspectorilor fiscali pentru alte activități de control și îndrumare.

‘Oamenii ăștia sunt foarte importanți. Au cunoștințe care pot fi folosite și la controale targetate, dar și la îndrumare și creșterea conformării. Sunt lost opportunities’, a afirmat consultantul fiscal.

Referindu-se la impactul bugetar al reformei, Gabriel Biriș a estimat că beneficiile pentru România ar putea depăși semnificativ costurile de finanțare asociate schimbării sistemului. ‘Beneficiu pentru România, doar din colectarea taxelor, ar fi de minimum 7 miliarde de euro pe an. Forever’, a afirmat consultantul fiscal, Gabriel Biriș.