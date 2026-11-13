BNR anticipează o creștere ușoară a inflației la finalul anului și revenirea în intervalul țintei în 2028

Banca Națională a României (BNR) anticipează o ușoară creștere a ratei anuale a inflației în ultimele luni din 2026, urmată de o scădere graduală, astfel încât aceasta să reintre în intervalul țintei în primul trimestru din 2028, conform Raportului asupra inflației, ediția noiembrie 2026, aprobat joi de Consiliul de administrație al instituției.

‘Potrivit prognozei din Raport, rata anuală a inflației se va mări ușor în ultimele luni ale anului curent, în principal pe fondul influențelor așteptate să decurgă din scumpirile recente ale combustibililor și energiei și din evoluția cursului de schimb al leului. Ea se va înscrie însă ulterior pe o traiectorie gradual descrescătoare, reintrând în interiorul intervalului țintei în trimestrul I 2028, sub impactul efectelor de bază dezinflaționiste asociate creșterilor de prețuri provocate în 2026 de șocul energetic și de seceta severă, precum și în condițiile intensificării presiunilor dezinflaționiste ale factorilor fundamentali, îndeosebi a celor din partea deficitului de cerere agregată; acesta este așteptat să se adâncească și în semestrul II 2026 – în contextul corecției bugetare, dar și al crizei energetice -, și să se restrângă treptat ulterior, pe o traiectorie vizibil mai ridicată totuși decât cea previzionată anterior’, se arată într-un comunicat al BNR, transmis joi AGERPRES.

Banca centrală atrage atenția că ‘incertitudini și riscuri decurg însă pe mai departe din evoluția viitoare a prețului energiei electrice, precum și din traiectoria cotației țițeiului, cu implicații asupra cotațiilor altor materii prime și asupra prețurilor internaționale ale unor bunuri intermediare și finale’.

De asemenea, incertitudini rămân asociate măsurilor care ar putea fi adoptate pentru continuarea consolidării bugetare dincolo de anul curent, în conformitate cu Planul bugetar-structural pe termen mediu convenit cu Comisia Europeană și cu procedura de deficit excesiv.

Potrivit BNR, conflictul din Orientul Mijlociu și criza energetică reprezintă în continuare surse de riscuri pentru activitatea economică și evoluția inflației pe termen mediu.

‘Incertitudini și riscuri notabile la adresa perspectivei activității economice, implicit a evoluției pe termen mediu a inflației, continuă să genereze însă și conflictul din Orientul Mijlociu și criza energetică, prin efectele potențial exercitate, pe mai multe căi, asupra puterii de cumpărare și încrederii consumatorilor, precum și asupra activității și profiturilor firmelor, inclusiv prin afectarea dinamicii economiilor și a inflației la nivel european/mondial și a percepției de risc față de regiune, cu impact asupra costurilor de finanțare’, se menționează în comunicat.

În acest context, banca centrală subliniază că absorbția și utilizarea la maximum a fondurilor europene sunt esențiale pentru contrabalansarea parțială a efectelor contracționiste ale consolidării bugetare și ale conflictului din Orientul Mijlociu, precum și pentru realizarea reformelor structurale necesare, inclusiv a tranziției energetice.

Totodată, BNR consideră deosebit de relevante deciziile de politică monetară ale Băncii Centrale Europene și Rezervei Federale a SUA, precum și atitudinea băncilor centrale din regiune.

Următoarea ședință a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 19 ianuarie 2027.