BNR: Inflația ar urma să scadă la 2,5% în trimestrul al treilea din 2028

Rata anuală a inflației ar urma să ajungă la 2,5% în trimestrul al treilea din 2028, după ce va atinge 7,4% la sfârșitul acestui an și va coborî la 3,7% în decembrie 2027, potrivit Raportului asupra inflației, ediția noiembrie 2026, publicat de Banca Națională a României (BNR).

‘Rata anuală a inflației IPC este anticipată să continue să crească pe termen scurt, în principal sub impactul majorării prețurilor energiei, și să atingă 7,4% în decembrie 2026. Începând din trimestrul I 2027, indicatorul va reveni pe o traiectorie continuu descendentă. Pentru decembrie 2027 se preconizează situarea la 3,7%, iar la orizontul proiecției, trimestrul III 2028, la 2,5%’, se arată în raport.

Comparativ cu prognoza publicată în luna august, BNR anticipează o inflație mai ridicată până la sfârșitul anului viitor, însă ușor mai redusă ulterior.

‘Comparativ cu Raportul asupra inflației din luna august, rata anuală a inflației IPC este prognozată la valori mai înalte până la finele anului viitor, cu 1,3 puncte procentuale în decembrie 2026 și cu 0,3 puncte procentuale în decembrie 2027, dar ușor mai reduse ulterior. La orizontul proiecției anterioare, iunie 2028, revizuirea este de -0,1 puncte procentuale’, precizează documentul.

În ceea ce privește riscurile la adresa evoluției prețurilor de consum, banca centrală apreciază că acestea au devenit relativ echilibrate pe termen scurt, în condițiile în care o parte importantă a efectelor inflaționiste anticipate a fost deja inclusă în scenariul de bază.

‘Balanța riscurilor la adresa ratei inflației este apreciată a fi devenit una relativ echilibrată pe termen scurt, odată cu încorporarea în scenariul de bază a unei părți importante a efectelor inflaționiste provenind din materializarea unor riscuri semnalate în Raportul precedent. Pe termen mediu însă, aceasta rămâne mai degrabă înclinată în sensul unor abateri în sus, în eventualitatea trenării conflictelor geopolitice ori a manifestării unor efecte indirecte adverse mai persistente asociate crizei energetice’, se mai arată în Raportul asupra inflației.