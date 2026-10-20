BNR: Rata anuală a inflației va crește până la sfârșitul anului, peste nivelul prognozat anterior

Rata anuală a inflației va crește până la sfârșitul anului 2026, urmând să depășească nivelul de 6,1% anticipat în prognoza din august, pe fondul scumpirii combustibililor și energiei, al majorării cotațiilor materiilor prime și al evoluției cursului de schimb, potrivit Minutei ședinței de politică monetară a Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României (BNR) din 8 octombrie 2026, publicată marți.

‘În ceea ce privește evoluțiile macroeconomice viitoare, membrii Consiliului au arătat că, potrivit noilor date și analize, rata anuală a inflației se va plasa pe o traiectorie ascendentă până la finele anului curent, implicit peste valorile din prognoza pe termen mediu din luna august 2026, care anticipa situarea acesteia la 6,1% în decembrie 2026 și descreșterea ei ulterioară până la 2,8% în iunie 2028’, se arată în document.

Potrivit BNR, deteriorarea perspectivei inflației pe termen scurt este determinată în principal de scumpirea energiei și a materiilor prime, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu și al secetei severe din acest an.

‘S-a observat că relativa înrăutățire a perspectivei apropiate a inflației are ca determinanți factori/șocuri pe partea ofertei, cu precădere scumpirea combustibililor și energiei și creșterea cotațiilor altor materii prime, inclusiv agroalimentare – în contextul conflictului din Orientul Mijlociu și al secetei severe din acest an -, precum și evoluția cursului de schimb al leului’, se menționează în minută.

Membrii Consiliului au avertizat că riscurile privind evoluția inflației rămân orientate în sens ascendent pe termen scurt, în special din cauza incertitudinilor legate de prețul petrolului și al altor materii prime.

‘Totodată, s-a convenit că balanța riscurilor induse de factorii pe partea ofertei rămâne înclinată în sens ascendent pe termen scurt, date fiind îndeosebi incertitudinile asociate evoluției cotațiilor țițeiului și altor materii prime în contextul prelungirii conflictului din Orientul Mijlociu, precum și efectele directe și indirecte potențial exercitate de acestea pe plan intern, inclusiv prin intermediul prețurilor unor bunuri intermediare și finale importate. Au fost evidențiate însă și performanțele din acest an ale unor sectoare agricole vegetale, cu implicații favorabile la nivelul prețurilor LFO și ale altor mărfuri agroalimentare, precum și situația cererii de consum și a celei agregate, de natură să tempereze propagarea scumpirii combustibililor și energiei asupra prețurilor unor bunuri și servicii’, se precizează în document.

În ceea ce privește evoluția recentă a prețurilor, membrii Consiliului au evidențiat reducerea ratei anuale a inflației la 6,17% în august, de la 10,42% în iunie 2026, pe fondul epuizării efectelor directe ale eliminării plafonului la prețul energiei electrice și ale majorării cotelor de TVA și a accizelor din anul precedent.

Totodată, rata anuală a inflației CORE2 ajustat a coborât la 6,2% în august, de la 8,3% în iunie 2026, în condițiile încetinirii creșterii prețurilor alimentelor procesate și ale reducerii dinamicii prețurilor bunurilor nealimentare și serviciilor.

În ședința din 8 octombrie 2026, Consiliul de administrație al BNR a decis în unanimitate menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an, a dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% și a dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50%. De asemenea, au fost păstrate nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.