BNR: Riscurile la adresa cursului de schimb al leului rămân ridicate

Riscurile la adresa cursului de schimb al leului rămân ridicate, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, al deficitelor bugetar și extern încă mari și al incertitudinilor generate de situația politică internă, potrivit Minutei ședinței de politică monetară a Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României (BNR) din 8 octombrie 2026, publicată marți.

‘Riscurile la adresa cursului de schimb al leului rămân ridicate, au susținut membrii Consiliului, evocând fluctuația accentuată a aversiunii globale față de risc în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, precum și conduita politicilor monetare ale băncilor centrale majore și ale celor din regiune, dar mai cu seamă deficitele gemene încă mari, alături de structura finanțării acestora, precum și incertitudinile generate de situația politică internă. În cadrul intervențiilor, au fost subliniate importanța stabilității politice și guvernamentale, precum și necesitatea continuării corecției fiscale conform Planului bugetar-structural pe termen mediu convenit cu CE și cerința atragerii fondurilor europene, ce sunt esențiale inclusiv din perspectiva implicațiilor asupra poziției externe a economiei și asupra primei de risc suveran, implicit asupra costului finanțării sectorului public și a celui privat’, se arată în document.

Membrii Consiliului au evidențiat, totodată, creșterea cursului leu/euro la sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie.

‘În discuțiile privind condițiile financiare, membrii Consiliului au arătat că principalele cotații ale pieței monetare interbancare și-au prelungit evoluția liniară în august și în primele decade din septembrie, pentru ca ulterior să cunoască ajustări crescătoare succesive, mai pronunțate în primele zile din octombrie. Totodată, s-a observat că randamentele pe termen mediu și lung ale titlurilor de stat și-au mărit fluctuațiile în prima parte a lunii septembrie și au înregistrat apoi o creștere considerabilă – în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, dar și pe fondul situației politice interne și al incertitudinilor asociate -, care s-a corectat în mare parte în primele zile din octombrie. În aceeași conjunctură, cursul de schimb leu/euro și-a accentuat ascensiunea în septembrie, iar la finele lunii și în debutul lui octombrie a consemnat o creștere abruptă semnificativă, rămânând apoi pe noul palier, iar raportul leu/USD s-a mărit considerabil, în condițiile întăririi substanțiale a monedei americane pe piețele financiare internaționale’, se menționează în minută.

În ceea ce privește perspectivele economice, BNR a atras atenția asupra incertitudinilor privind măsurile necesare pentru reducerea deficitului bugetar.

‘În același timp, au fost evidențiate incertitudinile mari ce rămân asociate, inclusiv în actuala situație politică internă, măsurilor ce ar putea fi adoptate în viitor în scopul menținerii deficitului bugetar dincolo de anul curent pe o traiectorie descrescătoare sustenabilă și compatibilă cu Planul bugetar-structural pe termen mediu convenit cu CE, precum și cu procedura de deficit excesiv’, se precizează în document.

Moneda națională s-a depreciat marți, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României (BNR) la 5,3285 lei, în urcare cu 0,13 bani (+0,02%) față de cotația precedentă, de 5,3272 lei.