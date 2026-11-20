Salariul mediu brut anual din România l-a depășit pe cel din Bulgaria în 2025, însă venitul net încasat de un angajat român fără copii, remunerat la nivelul salariului mediu, a fost mai mic decât al unui salariat bulgar aflat în aceeași situație, în principal din cauza diferențelor de taxare, potrivit unei analize a Blocului Național Sindical (BNS), bazată pe date Eurostat.

‘România are un salariu mediu brut mai mare decât Bulgaria, însă taxarea face diferența. Potrivit datelor Eurostat analizate în studiul BNS, în 2025, un salariat român fără copii, plătit la nivelul salariului mediu, a rămas cu 13.877 de euro net pe an, în timp ce un salariat bulgar a încasat 14.450 de euro’, arată BNS, într-o postare pe pagina de Faebook.

Potrivit organizației sindicale, diferențele de taxare fac ca angajații români să păstreze o pondere mai mică din salariul brut decât cei bulgari.

‘Deși salariul brut anual din România a fost de 23.722 de euro, față de 18.622 de euro în Bulgaria, angajatul român păstrează doar aproximativ 58% din venitul brut. În Bulgaria, procentul ajunge la 78%’, se menționează în analiza BNS.

Reprezentanții organizației sindicale susțin că această situație s-a menținut și în prima jumătate a anului 2026.

‘Tendința se confirmă și în 2026: în trimestrul II, salariul mediu net din Bulgaria a fost ușor mai mare decât cel din România’, precizează BNS.

În ceea ce privește salariul minim, organizația sindicală atrage atenția că avantajul României nu este sigur pe termen lung.

‘Nici la salariul minim avantajul României nu este sigur pe termen lung. În 2027, salariul minim net estimat în România ar putea ajunge la aproximativ 515-531 de euro, în funcție de menținerea facilității fiscale de 200 de lei. În Bulgaria, Guvernul a propus deja un salariu minim de 660 de euro brut, echivalentul a aproximativ 512 euro net. Concluzia este clară: nu contează doar cât câștigă un angajat pe hârtie, ci mai ales câți bani îi rămân efectiv după plata taxelor’, potrivit BNS.

În acest context, Blocul Național Sindical consideră că România are nevoie de politici salariale și fiscale care să protejeze mai bine veniturile angajaților.