Bogdan Chirițoiu: Pe RCA am făcut mai mult decât era în fișa postului, în disperare am ajuns să scriem noi textul de lege

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, susține că instituția pe care o conduce nu are nicio vină pentru situația în care se află piața RCA. Acesta a explicat pentru Income Magazine de ce avem prețuri atât de mari la Asigurarea de Răspundere Civilă Auto și a precizat că, fără o modificare a legislației, trendul de creștere nu se va schimba.

Bogdan Chirițoiu a vorbit despre cele mai noi investigații pe care le demarează Consiliul Concurenței în sectorul alimentar, care au drept cauză creșterile de prețuri din ultima perioadă, și despre momentul în care se va finaliza investigația cu privire la suspiciunile de manipulare a ROBOR.

Income: Pandemia și criza energetică au făcut ca inflația să crească în toată Europa, dar România este printre statele cu cele mai mari creșteri de prețuri. Cum s-a asigurat Consiliul Concurenței că aceste creșteri sunt corecte?

Bogdan Chirițoiu: Sunt probleme unde nu poate să in tervină Consiliul Concurenței și asta ne chinuim să ex plicăm fără un succes foarte mare, că nu putem noi să stăpânim inflația. În schimb, sub acoperișul acesta al inflației, unele companii profită de context și mai fac o înțelegere să mai crească prețul. Dacă cresc toate prețu rile, creșterea unui preț undeva se ascunde printre alte prețuri care cresc și noi am văzut lucruri de genul acesta. Am văzut în trecut la ouă, da, a fost o criză la ferme din Germania și Olanda și au crescut prețurile producătorii din România, am văzut la materiale sanitare în perioada pandemiei că au fost creșteri de prețuri. E și intuitiv acest mecanism și îl avem și documentat în două sancțiuni pe care le-am dat. Și asta încercăm acum să identificăm și să prevenim, cât se poate, genul acesta de comportamente oportuniste. Și la ce ne uităm? Acolo unde cresc prețurile! Ne-am uitat la servicii bancare, ne-a atras crescut mai mult decât alte alimente din România, iar apoi au crescut mai mult decât în țările din jur.

Income: N-ați avut și alte informații, sesizări?

Bogdan Chirițoiu: Avem sesizări din piață, dar legate tot de creșteri de preț, adică nu a venit nimeni să ne spună „știu eu că s-a înțeles firma A cu firma B”, nu am avut genul acesta de sesizări. Acum rămâne de văzut, s-au făcut inspecțiile, vor trebui procesate datele respective, ne vom lămuri în câteva luni – un an o să ne lămurim ce e acolo. Mai repede nu! La bănci, unde am făcut inspecția în septembrie-octombrie, încă nu am terminat de prelucrat datele.

Income: Și nu aveți în acest moment nicio idee?

Bogdan Chirițoiu: E prea devreme! Cât timp nu am terminat noi de cernut tot ce am luat de la ei, că trebuie să vedem unde apar niște suspiciuni, trebuie să le analizăm, pe acelea le discutăm cu firmele, că poate ne dau o explicație inocentă, de ce a avut loc acel dialog, ce au vrut să spună în acel dialog.

Income: Ați vorbit de produsele alimentare din coșul de consum care v-au atras atenția. Nu doar în sectorul alimentar sunt sunt creșteri mari de de prețuri. Ați identificat vreo încălcare a legilor concurenței sau ați primit sesizări în alte domenii?

Bogdan Chirițoiu: Pe GPL, de exemplu, ne uităm acolo ce se întâmplă. Ne uităm că a scăzut prețul barilului, au scăzut prețurile la motorină și benzină, la GPL nu a scăzut, așa că ne uităm pe zona asta. Ne uităm la materiale de construcții, avem o investigație pe ciment pe care o vom termina în câteva luni, ne-am uitat la prețul bitumului. În funcție de ce ne sesizează industriile ne uităm la un produs sau la altul.

Income: Ați pomenit de prețul barilului de țiței. A scăzut destul de mult, dar asta nu prea se vede la pompă. Sau cel puțin raportul nu se păstrează.

Bogdan Chirițoiu: Prețul la benzină a scăzut de la 9 lei la 6 și ceva, cam cu un sfert. Trebuie să ne uităm și ce se întâmplă în restul Europei, la noi suntem sub media europeană fără taxe, cu taxe suntem jos, că la noi sunt taxele mici pe benzină și pe motorină. Nu avem semne că nu ar funcționa bine regulile pe piața de benzină/motorină, dar ne uităm.

Income: Vi se reproșează că nu ați verificat cu atenție piața asigurărilor și că de situația cu City și Euroins ar fi oarecum vinovat și Consiliul Concurenței, pentru ca li s-a permis să fie lideri de piață și de aceea e efectul așa mare. Putea să facă Consiliul Concurenței mai mult decât a făcut?

Bogdan Chirițoiu: Pe zona de RCA, Consiliul Concurenței a acționat cu mult peste ce face în alte sectoare. Nu și-a depășit atribuțiile, dar a mers la maximum. Din ce se înțelege acum, City a fost o fraudă, e o companie care fura bani. Asta nu are cum să țină de Consiliul Concurenței, nu ne ocupăm cu depistarea fraudelor, sunt alte instituții în statul român. Când s-a depistat că spuneau că au niște bani în bancă pe care nu-i aveau, atunci s-a declanșat falimentul. Când au descoperit frauda, instituțiile responsabile, cele care sunt relevante pe subiectul acesta, au acționat. Consiliul nu putea nici să depisteze, nici să pedepsească frauda. Noi la ce suntem atenți? Să nu fie înțelegeri care să crească prețurile, și pe asta am dat deja două sancțiuni pe zona de RCA, și apoi am făcut propuneri, iar aici poate ne-am depășit un pic atribuțiile, am zis nu numai că veghem să nu fie înțelegeri, dar am venit cu propuneri de îmbunătățire a legislației, în două rânduri. O dată în 2016, cred, când a fost Ordonanța de urgență și acum, de curând, când am descoperit că la legea de aprobare a OUG au apărut anumite erori, erori care afectează funcționare pieței. Ce nu am spus destul de clar, sunt două subiecte care sunt diferite, au anumită legătură, dar sunt totuși diferite. Una este partea de respectare a regulilor prudențiale și frauda financiară, zona pe care se uită ASF, și falimente pe zona asta au fost pe firme care fraudau – Carpatica, Astra, City, acestea sunt fraude. N-avea Consiliul Concurenței cum să le vadă și nici ce să le facă. La Euroins nu știm încă, e o chestie recentă. Recunosc că undeva a surprins Euroins, pentru că lucrurile păreau să se așeze în piață, avea un comportament mai bun decât avusese în perioada anterioară, cota lor de piață scăzuse, piața părea să meargă mai bine – asta ne spunea și reglementatorul, să fim atenți să nu o stricăm. În decembrie noi am dat o amendă destul de mare pentru firmele de RCA și asta era discuția cu reglementatorul. Nu știu ce au descoperit la controalele făcute de dânșii, dar sunt lucruri care i-au determinat să ia măsura pe care au luat-o. Unde a avut dovezi de înțelegere de creștere a prețurilor, Consiliul Concurenței a intervenit, a dat amenzi, a venit cu propuneri de îmbunătățire a legislației, unele au fost preluate, altele nu au fost încă preluate – de exemplu recomandările pe care le-am făcut acum doi ani, când a căzut City.

Income: Care ar fi măsurile care, dacă ar fi fost transpuse atunci în legislație, ar fi putut să evite situația de acum?

Bogdan Chirițoiu: Subiectele sunt totuși diferite. Noi ne uităm la buna funcționare a pieței, propunerile acestea pe care noi le-am făcut la legislație nu ar fi dus la sancționarea fraudei. Pentru fraudă, dovadă este că avem pârghii, nu e o problemă de lege, acolo problema a fost să se descopere frauda. Odată ce a fost descoperită, legea are pârghii pentru ASF să intervină. Însă, pentru că e adevărat că sunt probleme în piață, și fraudele acestea – la City probabil de asta își permitea să aibă prețuri mai mici, că nu punea banii aceia deoparte, declara că îi are pregătiți să plătească daune și, de fapt, nu-i avea – aici se leagă prețul lor mic cu frauda. Iar prețul lor mic face piața mai neatractivă deoarece companiile corecte, cinstite, care respectă regulile nu-și permit să vină cu aceleași prețuri și atunci piața nu e atractivă pentru companiile serioase. Apoi venim la propunerile noastre de legislație. Mecanismul din lege, faptul că ești obligat tu, asigurator, să plătești oricând ți se cere – ești un plătitor care nu are niciun mecanism de control asupra a ce plătești, este evident că avem un mecanism care duce la creșterea costurilor. Să fii sfânt dacă legea spune „cere-i asigurătorului orice vrei tu și el îți va da”, ce om rezistă să nu ceară din ce în ce mai mult? Comercianții sunt totuși niște oameni care trebuie să-și maximizeze câștigurile, de asta au intrat în business. Dacă legea le spune că pot să câștige mai mult, ei o să acționeze în consecință. Pentru asigurători, costurile acestea o să tot crească, iar dacă cresc costurile, tendința lor e să crească prețurile. Atunci opinia publică va fi pe bună dreptate revoltată. Atunci, pentru companii nu e foarte atractiv să intre în piața asta. Unele nu intră sau ies de pe piață, iar alte companii merg cu frâna trasă și zic, „suntem și noi acolo, dar nu vrem prea mulți clienți, nu vrem să creștem”. Dacă nu facem piața aceasta atractivă, dacă nu reușim să introducem ceva mecanisme de control al costurilor – poate fi ce am propus noi, pot fi și altele. Noi am propus să existe o referențiere, cam cât ar trebui să coste o reparație. După cum este un preț de referință la asigurare, să facem și la costul reparațiilor un preț de referință. E varianta soft, se pot găsi și alte mecanisme, dar important este să avem ceva care totuși permite o limitare a creșterii costurilor.

Income: În acest moment Consiliul Concurenței nu poate interveni ținând cont de faptul că există mulți care care au prețuri diferențiate pentru asigurări față de prețurile pentru clienții obișnuiți?â

Bogdan Chirițoiu: Dacă n-avem o înțelegere, nu. Dacă ar fi o înțelegere, că de asta am amendat service-urile anul trecut. Amenda în decembrie e dată pentru un producător de piese, service-urile care foloseau piesele acestea și companiile RCA, care undeva au acceptat, au apărut niște înțelegeri între ele care spunem noi că duceau la o creștere a prețului RCA. Când avem înțelegeri, da, putem să intervenim, altfel nu. Dacă o companie zice „dacă vii cu bani cash, te costă reparația X și dacă vine firma de RCA îi iau 3 X, n-avem nicio pârghie în Legea concurenței care să interzică cuiva să vândă mai scump. Noi avem nevoie de neînțelegeri, acolo intervenim. Noi nu avem nicio pârghie în legea noastră și nu este normal să avem pentru a opri astfel de comportamente speculative, oportuniste. Sper că nu vor mai fi falimente, sper că s-a curățat piața, deci de problema asta scăpăm. Dar de creșterea prețului RCA nu scăpăm, dacă nu corectăm problemele din lege.

Income: În urmă cu patru ani a fost o altă investigație, iar companiile care au vândut RCA au fost penalizate.

Bogdan Chirițoiu: Suntem în instanță, nu știm ce se întâmplă acolo.

Income: Dacă atunci au fost astfel de suspiciuni, acum, că au crescut prețurile atât de mult, nu avem aceeași situație?

Bogdan Chirițoiu: Ne uităm și am discutat-o. După ieșirea lui City au fost creșteri de preț, e adevărat. În parte, ne așteptam la ele. Dacă scoți una, cea cu preț mai mic, atunci media celor rămași e mai mare. City avea o cotă mai de piață, avea prețuri mai mici, deja s-a eliminat liderul de piață cu prețuri mai mici, e natural ca ce rămâne să aibă un preț mai mare. Problema este că prețurile au crescut, n-au rămas ceilalți la același nivel, au crescut. Bun, de ce au crescut? Nu poți să judeci lucrurile pe termen foarte scurt și trebuie să lași piața un pic să se așeze. După ieșirea lui City din piață prețurile au crescut în parte și pentru că firmele nu voiau clienți. Tocmai pentru că piața nu e sănătoasă, nu e atractivă, companiile voiau să se păzească de clienții de la City și, mai ales, de transportatori, care au riscuri mari. Un accident produs în străinătate al unui camion costă foarte mult. Și atunci companiile, cred, au crescut prețurile și într-un mod defensiv. Nu că voiau să vândă la preț mare, ci pentru că nu voiau să vândă.

Income: Am urmărit audierea din Parlament. Dumneavoastră nu o să vă dați demisia indiferent de cine vi-o cere?

Bogdan Chirițoiu: Eu nu exclud să-ți dai demisia. Dacă ai făcut o greșeală foarte serioasă, demisia nu e un lucru care se poate exclude. Dacă ajungem în situația în care constatăm că s-a comis o eroare foarte gravă de către instituție, evident că se poate ajunge acolo. Dar acum nu! Din contră, pe RCA, cum am spus, am făcut mai mult decât era în fișa postului, am semnalat problemele, în disperare am ajuns să scriem noi textul de lege. Întâi am făcut recomandări, propuneri, n-a văzut nimeni, am zis să facem noi proiectul de lege. Ne-am străduit cum nu cred că mai e altă zonă în care să fi depus atât de mult efort: să fi avut două investigații cu amenzi, să facem două proiecte de acte normative. Dacă e să ne găsim hibe, nu pe RCA sunt. Acum, nu exclud – nu cred, nu știu, nu sunt conștient să fi făcut greșeli din astea, majore, dar, dacă apar, demisia e ceva care e în firea lucrurilor.