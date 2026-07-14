Bolojan: Am cerut miniștrilor Sănătății și Muncii să vină cu o propunere de lege privind centrele de tip medico-social

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că a solicitat miniștrilor interimari de la Sănătate și Muncă să vină cu o propunere de modificare legislativă care să introducă mecanisme legale pentru ONG-uri și culte privind îngrijirea persoanelor aflate în dificultate în centre de tip medico-social.

El a fost întrebat, luni seară, la B1TV, dacă în cazul azilelor administrate în județul Bihor de Viorel Pașca și familia sa se poate vorbi de un eșec al statului român.

‘E o lecție pe care trebuie să ne-o însușim, în așa fel încât, gândindu-ne în primul rând la oamenii care au ajuns în aceste azile, la oamenii cu mari necazuri care sunt în România, să venim cu o legislație care să permită ca, pe lângă sistemul public, care are limitele lui, să creăm mecanisme legale prin care, atunci când într-o comunitate există un cult, există familii, există organizații neguvernamentale care vor să aibă grijă de acești oameni, să poată să facă acest lucru în mod legal, pentru că, din datele pe care le-a colectat Ministerul Muncii, nu este singura situație din țară. Avem mult mai mulți oameni care sunt în situații asemănătoare sau în zone care nu sunt autorizate, din câte înțeleg, sau în zone care au avut autorizație, dar nu s-au mai autorizat în centre de tip medico-social. Și în ultima ședință de guvern am stabilit cu miniștrii Sănătății și Muncii să vină cu o propunere în perioada următoare în așa fel încât să putem promova o lege, dacă este cazul, sau o hotărâre de guvern care să permită funcționarea în condiții de legalitate și aceste energii bune, care sunt în multe comunități, să poată fi folosite în folosul oamenilor’, a spus Ilie Bolojan.