Bolojan, despre noul Guvern: E important să dea o senzație că, în afară de retorica politică, acțiunea e serioasă

Fostul premier Ilie Bolojan a afirmat, vineri, la Sinaia, că noul Guvern are mai multe puncte importante de atins, astfel încât anul 2027 să nu fie ‘ratat’, unul dintre ele fiind acela de a trece de evaluările agențiilor de rating și de a da senzația că, în afară de retorica politică, acțiunea sa este serioasă.

‘E foarte important, de exemplu, să închidă analiza cererilor de plată. Noi trebuie să încasăm câteva miliarde de euro pentru ultimele două cereri de plată din Fondul European. (… ) E un schimb de adrese, de clarificări și așa mai departe, pentru că e vorba de miliarde de euro care ne țin în ținta de deficit. E foarte important să controleze cheltuielile până la final de an și să pregătească bugetul pe anul viitor’, a spus Bolojan în cadrul Summitului Rethink România 2026 – ‘O viziune pentru România’, care are loc la Sinaia.

Potrivit acestuia, evaluările agențiilor de rating sunt foarte importante.

‘E important ca acest guvern să treacă de evaluările agențiilor de rating care vin la început de an și să dea o senzație că, în afară de retorica politică, totuși, acțiunea este serioasă. E foarte important asta pentru 2027. Dacă se ratează și 2027 sau premisele vor fi proaste, tabloul nu va fi bun. Pentru că, în general, anii electorali, cum e 2028, nu sunt niște ani de restructurări. Nimeni nu face restructurări. Dacă nu se face acum asta, nu o să iasă bine’, a adăugat fostul premier.