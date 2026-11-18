Președintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat, marți, referitor la propunerea PSD privind reorganizarea teritorială, că ‘fără o analiză serioasă care să stea la baza unei astfel de propuneri, totul nu este decât o discuție, o perdea de fum, care să acopere, practic, lipsa de soluții și de acțiune guvernamentală’.

‘Ce constatăm? Avem un anunț despre o posibilă reformă administrativă, dar fără să avem un proiect. Și gândiți-vă că în aceste zile, practic se flutură în spațiul public declarații care sună într-un fel la Ministerul Administrației, comasări voluntare, sună altfel la sediul PSD, până la 1.500 de locuitori, până la 3.000 de locuitori, și județele, și sună altfel la Guvern. Or, asta arată că nu poți să vii cu o problemă foarte serioasă, care este reforma în administrație, și care trebuia făcută de foarte mulți ani, fără să vii cu un proiect care trebuie discutat serios’, a declarat Bolojan, la Digi 24, întrebat în legătură cu propunerea PSD privind reorganizarea teritorială.

El a adăugat că nu se face reformă pentru a ‘umple’ spațiul public de ‘discuții inutile’, ci pentru a avea cheltuieli mai puține cu administrația, servicii publice mai bune, un acces mai bun la ele, condiții mai bune de dezvoltare.

‘Dar asta presupune, de exemplu, că dacă doar lipești două comune sărace, credem că vom avea o comună bogată? Deci, fără o analiză serioasă care să stea la baza unei astfel de propuneri, totul nu este decât o discuție, o perdea de fum, care să acopere, practic, lipsa de soluții și de acțiune guvernamentală. Pentru că, în afară de aceste discuții, care vedeți, nu au nimic concret. Nici în discuțiile cu Asociația Municipiilor, nici în discuție cu Asociația Orașului, care au fost în aceste zile, nu s-a discutat absolut nimic concret, deci nu te poți poziționa sau raporta doar la blufuri care au fost anunțate în spațiul public’, a mai spus Bolojan.

El a mai arătat că, dacă se va veni o propunere ‘cât se poate de serioasă’, PNL o va discuta serios, își va aduce contribuția și va susține reforma administrației din România, care este o necesitate

Potrivit lui Bolojan, reorganizarea teritorială trebuie discutată clar astfel încât să fie ‘lucruri fezabile’.

‘Altfel, dacă sunt doar calcule pe cine salvăm, cum facem asta, n-am făcut nimic’, a adăugat Ilie Bolojan.

Liderul liberalilor a mai spus că există analize făcute de specialiști care arată care sunt formulele care pot fi luate în calcul și trebuie purtată o discuție ca a se întruni ‘masa parlamentară necesară’ pentru ca un astfel de proiect să treacă.

Liderul liberalilor a mai spus că trebuie văzut, în primul rând, dacă va fi un proiect pe reorganizare deoarece ‘momentan sunt doar blufuri de imagine’.