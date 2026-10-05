Bolojan: Finalizarea investiției și începerea extracției gazelor în perimetrul Neptun Deep trebuie să rămână priorități guvernamentale

Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a discutat luni, la Palatul Victoria, cu o delegație a Grupului OMV despre evoluțiile din domeniul energiei, în contextul fluctuației prețurilor pe piața carburanților generate de conflictele internaționale și de crizele de aprovizionare.

Delegația a fost condusă de Emma Delaney, președinte al Directoratului, director general al OMV, membru interimar și președinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom.

Conform unui comunicat al Guvernului transmis AGERPRES, un punct important al discuției s-a referit la proiectul Neptun Deep, investiție strategică pentru țara noastră, în care statul român, prin Romgaz, colaborează cu OMV Petrom.

Proiectul se derulează potrivit calendarului stabilit, iar intrarea efectivă în producție va începe anul viitor, arată sursa citată.

În acest context, Bolojan a subliniat importanța exploatării resurselor de gaze naturale din Marea Neagră pentru economia românească, care vor contribui la consolidarea securității energetice naționale.

‘Finalizarea investiției și începerea extracției gazelor din perimetrul Neptun Deep trebuie să rămână priorități guvernamentale, pentru ca România să valorifice resursele din Marea Neagră în beneficiul economiei naționale și al întregii regiuni. Trebuie să găsim formule de cooperare operative pentru a asigura convergența de acțiune în acest proiect strategic pentru ambele părți’, a afirmat Ilie Bolojan.

El a transmis, totodată, mulțumiri echipei OMV Petrom pentru colaborarea transparentă și pentru dialogul constant cu autoritățile române.

La întâlnirea de la Palatul Victoria a participat și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca.