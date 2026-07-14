Bolojan: Grindeanu a dat un semnal, la Cotroceni, legat de votul privind legile pentru PNRR

Premierul interimar Ilie Bolojan, lider al PNL, declară că președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis luni, în cadrul întâlnirii de la Palatul Cotroceni, un semnal legat de modul în care s-ar putea poziționa social democrații în ce privește votul pentru legile necesare îndeplinirii jaloanelor rămase din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Precizările au venit după ce Ilie Bolojan a fost întrebat dacă Sorin Grindeanu a vorbit despre faptul că social democrații iau în calcul să nu mai voteze în Parlament legile necesare pentru atragerea banilor europeni.

‘Da, a precizat că PSD este în această situație și că, sigur, nu are obligația de a vota oricum, dar va încerca să vadă în ce situație este. Deci, a dat un semnal în acest sens. Aici e vorba de responsabilitate pentru România și, fără să încălzesc declarațiile din această perioadă, fără să pun paie pe foc, consider că atunci când deținem o funcție de responsabilitate publică trebuie să ne comportăm rațional și ceea ce ține de țara noastră nu trebuie să fie pur și simplu anulat de frustrările pe care le avem fiecare, de neîmplinirile, de supărările pe care le avem, pentru că ne-am estimat o anumită evoluție și nu o avem. Cred că aici e o problemă pur și simplu de responsabilitate pentru România’, a spus prim-ministrul interimar, la postul B1Tv.

Bolojan a menționat că România are de încasat aproximativ 3 miliarde de euro din fonduri PNRR, până la finalul lunii august, cu condiția adoptării de către Parlament a unui pachet de legi.

El a reamintit că toți membrii coaliției s-au angajat să susțină legile respective. Astfel, pe 22 aprilie, înainte de moțiunea de cenzură, liderul PSD, Sorin Grindeanu, oferea asigurări că social democrații vor susține respectarea angajamentelor internaționale ale României.

‘De asemenea, pe data de 11 mai, domnul Grindeanu a organizat o întâlnire cu ambasadorii țărilor din Uniunea Europeană, în care declară, din nou, că tot ce am convenit în urmă cu 10 zile, două săptămâni, la Cotroceni și anume, lucrurile legate de PNRR, de SAFE, de OECD, de cadrul fiscal și de măsurile fiscale agreate cu Comisia Europeană, nu comportă schimbări’, a precizat Bolojan.

El a adăugat că, până recent, liderii PSD și-au asumat poziții ‘responsabile’ în ce privește respectarea angajamentelor internaționale ale României și că nu ar trebui să recurgă la ‘șantaj’ pe tema absorbției fondurilor din PNRR.

‘Cred că declarațiile pe care le-a făcut astăzi, oricum s-ar spune, nu sunt în regulă pentru țara asta, pentru că nu poți să șantajezi practic absorbția de fonduri pe care România trebuie să o facă în perioada următoare, care asigură aceste servicii de bază, de o nerealizare politică pe care ai avut-o, de un calcul politic care s-a dovedit greșit și cel puțin cât timp voi deține o funcție de responsabilitate publică, voi căuta să mă comport în așa fel încât aceste probleme care sunt vitale pentru România să le tratăm în mod responsabil’, a precizat el.

Bolojan a adăugat că, în ultima perioadă, Guvernul a negociat cu reprezentanții Comisiei Europene detalii privind cele șase legi de bază care trebuie aprobate pentru atragerea banilor europeni din PNRR.

‘În cea mai mare parte sunt clarificate și au fost depuse deja la Parlament aceste proiecte de legi, dar în mod evident mai sunt câteva proiecte care necesită o nouă rundă de discuții și pe care până la sfârșitul acestei săptămâni le vom finaliza. (…) Consider că țara noastră merită o abordare rațională, ceea ce înseamnă votarea acestor proiecte de legi, pentru că nu sunt ale unui premier, nu sunt ale unui partid politic, sunt angajamentele României’, a evidențiat premierul interimar.

Bolojan a mai precizat că președintele Nicușor Dan a luat act de declarațiile liderilor politici prezenți la întâlnire.

‘Consider că a fost o discuție civilizată, de bun augur, în care lucrurile au fost discutate și fiecare și-a putut exprima punctul de vedere’, a mai menționat premierul interimar.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, că strategia premierului demis Ilie Bolojan, ‘să guverneze prin intermediul Parlamentului și punând presiune pe voturile PSD, este una complet greșită’ și a precizat că PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR pentru ‘interesele obscure ale unor lideri de dreapta’.

‘De aceea, strategia domnului prim-ministru Bolojan demis de a continua să guverneze prin intermediul Parlamentului și punând presiune pe voturile PSD este una complet greșită. În acest sens, le-am spus că PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta. De exemplu, suntem total împotrivă ca domnul Fritz să-și rezolve problemele de integritate prin modificarea legii. Concret, nu vom accepta ca în grupul de lucru pe subiectul privind jalonul care face referire la integritatea în funcția publică USR să introducă tot felul de texte care să rezolve problemele personale ale lui Fritz, Clotilde Armand și ale altor USR-iști condamnați definitiv de Înalta Curte’, a adăugat liderul PSD.

Grindeanu a mai spus că PSD nu va vota o lege a salarizării care nici astăzi nu este în transparență publică.