Președintele PNL Ilie Bolojan a precizat, marți, că PNL va veni în perioada următoare cu un proiect concret de reducere a numărului de parlamentari și a discutat și cu USR în acest sens, menționând că un astfel de proiect este ‘o problemă de semnal politic și de normalitate’.

‘Gândiți-vă la reducerea numărului de parlamentari, avem o discuție de la referendum. Asta este o problemă serioasă și ai nevoie de o masă parlamentară. Când s-a făcut coaliția veche a fost un principiu că dacă nu cad toate partidele de acord asupra unui proiect, el nu intră pe agendă. Și atunci nu puteai să vii, dacă tratai lucrurile la modul serios și știai care sunt urgențele României, cele legate de deficite, cu proiecte care nu aveau susținere. Acum nu ne va opri nimeni și, cu siguranță, în perioada următoare vom veni cu un astfel de proiect concret de reducere a numărului de parlamentari’, a afirmat Bolojan la Digi 24.

El a precizat că PNL a discutat un astfel de proiect și cu USR.

‘Consideră că discuția a fost purtată și cu USR. Deci vom propune un astfel de proiect, pentru că nu poți să faci o reformă a administrației care să se lege de toată lumea cât timp din central, de unde sunt cele mai mari cheltuieli, nu vii cu propunere de măsuri. Nu înseamnă că dacă reduci numărul de parlamentari vei rezolva deficitul României, dar e o problemă de semnal politic și de normalitate’, a mai spus Bolojan.