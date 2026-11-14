Bolojan: PSD a vrut puterea, dar pare că nu este capabil să își asume guvernarea în interesul țării

Fostul premier Ilie Bolojan, președinte al PNL, se declară ‘îngrijorat’ de faptul că ‘PSD, în loc să se apuce serios de treabă, forțează mistificarea cifrelor și încearcă să compromită efortul întregii societăți’.

‘Moștenirea guvernului pe care l-am condus este o economie care și-a reluat ușor creșterea și un buget echilibrat. Este suficient ca actualul guvern să mențină direcția pentru ca rezultatele să fie din ce în ce mai bune. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică arată o creștere de 2,1% în trimestrul III față de trimestrul II. Deficitul bugetar a scăzut la 3,81% din PIB după primele nouă luni. Investițiile publice au ajuns la aproape 108 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului, cu peste 25 de miliarde de lei mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Sunt infirmate astfel toate scenariile apocaliptice despre prăbușirea economiei și despre ratarea ajustării fiscal-bugetare’, a scris Ilie Bolojan, vineri, pe pagina sa de Facebook.

El spune că ‘nu a fost un drum ușor, după ce, ani la rând, România a cheltuit mult peste veniturile pe care le-a încasat’.

‘Nu am promis că va fi o redresare peste noapte. Am promis că efectele bune se vor vedea și ne-am ținut de cuvânt. Le mulțumesc românilor și companiilor din România pentru eforturile pe care le-au făcut și le fac. Aceste eforturi nu trebuie risipite. Trebuie să fim prudenți, pentru că dificultățile nu au trecut. Creșterea economică este fragilă și avem încă mult de lucru. Avem nevoie de finanțe publice sănătoase și de o economie puternică, obiective care se construiesc cu disciplină, tenacitate și fără populisme’, a punctat fostul premier.

Potrivit acestuia, ‘PSD a vrut puterea, dar pare că nu este capabil să își asume guvernarea în interesul țării’.

‘Mă îngrijorează faptul că PSD, în loc să se apuce serios de treabă, forțează mistificarea cifrelor și încearcă să compromită efortul întregii societăți. Vântură proiecte complet nefundamentate. În disperarea de a deturna atenția de la propria neputință, PSD compromite prin ridicol chiar și idei care ar merita abordări serioase, dar pe care le-a respins în mod constant în timpul fostei guvernări. PSD lansează mereu câte o idee, pentru ca apoi să descopere că nu este de acord cu ea. Mă îngrijorează că, în loc să lupte pentru banii din PNRR, PSD nu face decât spectacol. (…) Guvernarea înseamnă muncă. PSD a vrut puterea, dar pare că nu este capabil să își asume guvernarea în interesul țării noastre. Le-am lăsat o economie care a reînceput să crească și un buget stabilizat. Sper să nu își bată joc de moștenirea primită’, a mai scris Ilie Bolojan pe pagina de socializare.