Bolojan și Orban au anunțat fuziunea Forța Dreptei, prin absorbție, cu PNL în prima parte a anului viitor

Președintele Partidului Național, Ilie Bolojan, și președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, au anunțat miercuri demararea procedurilor de fuziune a Forța Dreptei, prin absorbție, cu PNL în prima parte a anului viitor.

‘Acest proiect este unul necesar pentru România, pentru că suntem într-o situație în care dezvoltarea și-a atins limitele, iar pentru ca România să meargă mai departe și să se dezvolte avem nevoie de reforme profunde. Aceste reforme înseamnă să avem un stat care nu-și mai risipește banii, un stat care oferă servicii mai bune cetățenilor, un stat care combate privilegiile, nedreptățile, care pune România pe baze sănătoase, care răsplătește munca, un stat în care se poate prospera. (…) Pentru aceasta am stabilit că până la începutul lunii decembrie vom finaliza negocierile de fuziune și cel mai târziu în primul trimestru al anului viitor vom parcurge procedurile statutare, consilii naționale și congrese pentru a încheia acest proiect politic și pentru a continua construcția începând cu prima parte a anului viitor pentru o forță politică și pentru o ofertă bazată pe competență, pe oameni profesioniști, pe soluții corecte pentru România. Îi mulțumesc domnului Ludovic Orban și colegilor din Forța Dreptei pentru această decizie. Bine ai revenit acasă!’ a declarat Ilie Bolojan, la sediul PNL.

El a afirmat că noua construcție politică își propune să ofere o alternativă serioasă la ‘axa PSD-AUR’, care chiar în aceste zile, în Parlament, continuă ‘să captureze instituțiile statului’.

La rândul său, președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, a precizat că Biroul Politic al partidului pe care-l conduce a decis în unanimitate să realizeze fuziunea prin absorbție cu Partidul Național Liberal.

‘De asemenea, mi-a acordat mandat de negociere cu echipa Partidului Național Liberal pentru parcurgerea etapelor necesare în vederea reintegrării liberalilor din Forța Dreptei la casa lor, și anume în Partidul Național Liberal’, a completat el.

Orban a menționat că cei mai mulți membri Forța Dreptei sunt liberali.

‘Vreau doar să readuc aminte că cei mai mulți membri Forța Dreptei sunt liberali, foarte mulți liberali chiar de anii ’90, care au plecat în bejenie atunci când președintele Klaus Iohannis a impus conducerii Partidului Național Liberal o decizie total potrivnică voinței alegătorilor liberali și mandatului acordat de votanții Partidului Național Liberal. Repet, este vorba de impunerea guvernării cu PSD și a unui proiect de coabitare politic, care, din păcate, a avut efecte profund nocive asupra reprezentării corecte de către Partidul Național Liberal a electoratului de dreapta din România. Astăzi nu mai există niciun motiv pentru ca noi, liberalii din Forța Dreptei, să nu revenim acasă, alături de Ilie Bolojan și de echipa sa’, a spus Orban.