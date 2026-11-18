Președintele PNL Ilie Bolojan a declarat, marți, că solicitarea făcută liberalilor contestatari nu este legată de procesele pe care aceștia le-au intentat după Congres, menționând că ‘nu e vorba nici de șantaj, nici de încălcarea drepturilor constituționale’, ci de un ‘bun simț’ de a respecta deciziile partidului.

El a spus, legat de candidatura lui Alin Tișe la președinția partidului, că e dreptul fiecărui membru să candideze la alegeri.

‘Solicitarea pe care am făcut-o colegilor noștri nu este legată de procesele legate de congres sau de alte aspecte privind decizii de natură statutară, sunt legate efectiv de decizia pe care partidul a luat-o de a face o recomandare pentru vot politic în cazul Guvernului Veștea de a nu vota Guvernul Veștea grupurilor noastre parlamentare, or acești parlamentari contestă, de principiu, o decizie a unui partid de a face o recomandare unui grup de parlamentari, de consilieri locali sau consilieri județeni, de a vota conform angajamentelor față de electorat sau a deciziilor partidului. Ori asta înseamnă să negi pur și simplu baza democrației. De asta avem partide ca să existe coerență în ceea ce fac acele partide’, a precizat Bolojan, la Digi24, întrebat în legătură cu decizia ca parlamentarii liberali care au contestat în instanță deciziile partidului să își retragă acțiunile, în caz contrar urmând să fie excluși din grupurile parlamentare ale formațiunii.

El a adăugat că în condițiile în care sunt parlamentari liberali care nu votează conform deciziilor grupului, nu mai există coerență.

‘Sigur, și partidele și orice organizație poate funcționa fără disciplină, dar nu poate performa fără disciplină. Nu e vorba nici de șantaj, nici de încălcarea drepturilor constituționale, este vorba pur și simplu de un bun simț că, atunci când ești membru într-un partid și grupul din care faci parte ia o decizie politică importantă, să fii conștient că, ori o respecți sau, dacă este incompatibilă cu ceea ce crezi tu, te pui în afara acelui partid, dar nu poți să stai acolo, să dai lecții de morală și să nu înțeleagă oamenii ce face acel partid. Și noi, pentru că suntem în opoziție, avem nevoie de claritate în ceea ce facem, avem nevoie de coerență ca să fim cât se poate de clari și atunci nu există decât două posibilități: ori cei care sunt în Parlament înțeleg acest lucru și se conformează deciziilor liderilor grupurilor, adică ceea ce decid grupurile parlamentare, ori dacă nu, se auto-exclud. Dacă nu au bunul simț să facă asta, înseamnă că trebuie să luăm acele măsuri, a mai explicat liderul liberalilor.

Întrebat dacă vor exista excluderi, Bolojan a spus: ‘Cu siguranță, grupurile noastre parlamentare vor analiza aceste situații și vor lua niște măsuri în perioada următoare’.

‘E practic o ultimă mână întinsă pentru a înțelege că partidul a luat niște decizii, va fi în opoziție în perioada următoare și este evident că pentru a-i convinge pe cetățeni că merită să ne voteze în 2028, că venim cu soluții serioase, e nevoie și de un comportament care înseamnă normalitate, claritate și o anumită disciplină. Altfel nu vom putea performa’, a adăugat liderul liberalilor.

Întrebat în legătură cu faptul că președintele Consiliului Județean Ilfov Hubert Thuma îl susține pe Alin Tișe la conducerea Partidului Național Liberal, Bolojan a spus: ‘E dreptul fiecărui coleg să candideze când vor fi alegeri și dreptul fiecăruia dintre colegi să susțină orice fel de candidat în momentul alegerilor, dar astăzi nu suntem în această situație’.

El a explicat că toate deciziile pe care le-a luat partidul, au fost luate cu o majoritate confortabilă.

‘Faptul că sunt niște colegi gălăgioși care încearcă să dea un semnal că sunt mult mai mulți decât sunt în realitate, nu poate să afecteze deciziile pe care conducerea PNL, colegii, în majoritate, le-au luat legate de direcția partidului și de ceea ce facem. Iar gândiți-vă că de festivaluri ale democrației, într-o perioadă în care partidul trebuie să-și clarifice cât se poate de clar ceea ce are de făcut și să convingă electoratul în 2028, dacă le-am mai parcurge, n-am face decât să repetăm ceea ce s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani’, a mai spus Bolojan.

Liberalii care au încălcat deciziile partidului și au apelat la instanță pentru a bloca activitatea PNL au la dispoziție 10 zile pentru a-și retrage contestațiile și a-și clarifica drumul politic, a fost una dintre deciziile luate în 8 noiembrie, în ședința Biroului Politic Național al partidului.

În 9 noiembrie, Ilie Bolojan a declarat că parlamentarii liberali care au contestat în instanță deciziile partidului trebuie să își retragă acțiunile, în caz contrar urmând să fie excluși din grupurile parlamentare ale formațiunii.

Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc l-au criticat pe președintele PNL Ilie Bolojan pentru această decizie, anunțând că nu se vor supune ultimatumului. Gorghiu a declarat că se consideră victima unui ‘șantaj’.

Mai mulți liberali, printre care Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuț Stroe, Adrian Veștea și Hubert Thuma, au atacat în instanță deciziile luat în cadrul Congresului Extraordinar al partidului din 21 iunie.

De asemenea, în 4 noiembrie, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a anunțat că își asumă candidatura la funcția de președinte al Partidului Național Liberal la viitorul congres al formațiunii, susținând că partidul se îndreaptă într-o direcție greșită.

Președintele Consiliului Județean Ilfov Hubert Thuma, a anunțat, marți, că sprijină candidatura lui Alin Tișe la președinția PNL, menționând că este ‘timpul’ alegerilor interne în toate organizațiile partidului din țară, ‘de jos în sus’ și, la final, organizarea congresului.