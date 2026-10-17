Bolojan: Voi propune PNL să acordăm, într-o anumită formulă, un vot pentru învestirea Guvernului Niculescu

Președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a declarat, vineri seara, că va propune în ședința Biroului Politic Național ca liberalii să dea un vot pentru învestirea Guvernului Niculescu, ‘într-o anumită formulă’, subliniind că nu va fi o formă de garanție politică.

‘PNL ar putea să voteze acest Guvern, dar asta vom decide în cursul zilei de mâine, când este convocat Biroul Politic Național. În primul rând, trebuie să analizăm de unde plecăm. Suntem după o criză prelungită, de peste cinci luni de zile, de când în mod iresponsabil PSD, cu sprijinul AUR, au demis Guvernul pe care l-am condus, nu pentru că ar fi încălcat vreo înțelegere, nu pentru că nu ar fi respectat programul de guvernare, ci tocmai pentru că l-a respectat. Și vedem că, neavând o soluție, lucrurile s-au lungit foarte mult. Sistemul nostru administrativ nu este pregătit pentru interimate de genul acesta’, a afirmat Ilie Bolojan, într-o emisiune la Digi24.

El a spus că, în cinci luni de zile, cu puteri reduse, a făcut maxim posibil în condițiile date.

‘Aici nu mai e o problemă de calcule politice, e o problemă pur și simplu de responsabilitate pentru țara asta și, atunci când am discutat public despre propunerea pe care o voi face PNL de a da un vot de învestire acestui guvern, nu un vot politic, ci un vot pur și simplu de responsabilitate și de necesitate, m-am gândit la aceste aspecte, care sunt vitale pentru funcționarea serviciilor de bază’, a precizat Ilie Bolojan.

Liderul liberalilor a evidențiat că el, în calitate de premier, are prima responsabilitate să evite situația în care se află România.

‘Nu este vina mea că acest Guvern a fost demis, am încercat să fac tot ceea ce este posibil să găsim niște formule de instalare, și atunci cred că, în această perioadă, înainte de a face calcule politice, e pur și simplu o problemă de responsabilitate și vom vedea mâine ce vor decide colegii’, a mai spus Bolojan.

Președintele PNL a menționat că va propune în ședința de sâmbătă ca Partidul Național Liberal să dea un vot pentru învestirea Guvernului.

‘Voi propune mâine PNL să acordăm, într-o anumită formulă, un vot pentru învestirea acestui Guvern, nu ca o formă de garanție politică, pentru că, așa cum v-am spus, Partidul Național Liberal va intra în opoziție’, a arătat Ilie Bolojan.

El a menționat că liberalii și-au asumat deja decizia de a intra în opoziție.

‘Nu am negociat funcții, nu am negociat poziții în eșalonul doi, secretari de stat și așa mai departe. Nu a fost niciun fel de negociere. (…) Singura discuție pe care am avut-o cu premierul desemnat, Luca Niculescu, a ținut de păstrarea echilibrelor bugetare’, a subliniat Ilie Bolojan, care a admis că unii dintre colegii lui liberali au rezerve în a vota Cabinetul Luca Niculescu.

Biroul Politic Național al PNL se reunește sâmbătă pentru a lua o decizie finală în privința votului, în Parlament, la învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Luca Niculescu.