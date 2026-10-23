Bruxelles-ul salută acordul politic privind consolidarea stabilității și rezilienței pe termen lung a pieței carbonului din UE

Comisia Europeană a salutat, joi, acordul politic provizoriu la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul UE cu privire la o modificare specifică menită să consolideze rezerva pentru stabilitatea pieței (MSR) a schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Conform sistemului actual, toate certificatele de emisii din rezervă care depășesc 400 de milioane sunt invalidate. Datorită acordului, rezerva va putea reține până la 700 de milioane de certificate ca rezervă pentru a sprijini stabilitatea și previzibilitatea viitoare a pieței. Aceste noi norme vor consolida capacitatea rezervei de a funcționa pe termen lung, menținând în același timp proiectarea fundamentală bazată pe norme a sistemului și integritatea sa de mediu. RSP (Rezerva pentru Stabilitatea Pieței) reduce oferta de certificate pe piață atunci când sunt prea multe în circulație și injectează certificate atunci când există un deficit.

‘Acest acord este un rezultat important pentru ca ETS să fie pregătit pentru viitor și un răspuns ferm la apelurile liderilor UE de săptămâna trecută. Aceasta va consolida stabilitatea și previzibilitatea pieței în următorul deceniu, va consolida industria și competitivitatea UE și va oferi întreprinderilor o mai mare certitudine în ceea ce privește investițiile. De asemenea, va sprijini decarbonizarea industrială prin consolidarea rezilienței EU ETS la șocurile viitoare și la volatilitatea excesivă a prețurilor’, a declarat comisarul pentru climă, zero emisii nete și creștere curată, Wopke Hoekstra, citat în comunicat.

Acordul transmite un semnal clar că UE se angajează să asigure o piață a carbonului previzibilă și fiabilă, oferind o mai mare certitudine întreprinderilor și investițiilor în tranziția curată. Acesta este un prim pas către o modernizare mai amplă a rezervei pentru stabilitatea pieței, pentru care Comisia a propus reforme suplimentare ca parte a reformei separate a RSP și a revizuirii EU ETS la 17 iulie 2026.

În urma acestui acord provizoriu, Parlamentul European și Consiliul UE vor trebui să adopte în mod oficial textul. Ulterior, modificarea Deciziei privind rezerva pentru stabilitatea pieței intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al UE.