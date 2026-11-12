Budăi: Economia nu se salvează punând firmele la zid; PSD schimbă direcția

Un stat puternic nu este acela care știe să ia mai mulți bani de la firme, ci acela care știe să creeze condițiile în care ele pot produce, investi, angaja și plăti salarii, a declarat deputatul PSD Marius Budăi, care a făcut referire la mecanismul de compensare de 2 miliarde de lei prin care datoriile Primăriilor, Consiliilor județene și spitalelor către societăți comerciale sunt stinse simultan cu obligațiile fiscale pe care acestea le au către stat.

”Economia nu se salvează punând firmele la zid! PSD schimbă direcția – statul trebuie să sprijine mediul de afaceri! PNL și USR s-au declarat permanent mari apărători ai mediului de afaceri. S-au declarat doar, în realitate, guvernarea Bolojan a pus firmele românești în fața unei duble presiuni: taxe și impozite mai mari, pe de o parte, și facturi neplătite de stat pentru lucrările executate și serviciile prestate, pe de altă parte. Dacă mai completăm și cu scăderea drastică a puterii de cumpărare avem un tablou sumbru”, a scris Budăi, joi, pe Facebook.

Potrivit social-democratului, statul ‘reformatorilor’ și ‘salvatorilor’ le-a cerut antreprenorilor să plătească mai mult, dar ‘nu s-a grăbit’ să-și achite propriile obligații.

”Este o filosofie economică profund greșită! Nu poți pretinde că susții mediul de afaceri în timp ce îi iei mai mulți bani prin taxe, dar îi blochezi lichiditățile prin facturi neplătite. PSD schimbă complet această direcție! Am spus că vrem să deblocăm economia și să sprijinim firmele românești și transformăm această promisiune în măsuri concrete. Un stat puternic nu este statul care știe să ia mai mulți bani de la firme, ci statul care știe să creeze condițiile în care acestea pot produce, investi, angaja și plăti salarii. Mecanismul de compensare de 2 miliarde de lei, introdus de PSD în Programul de guvernare, este un exemplu foarte clar. Prin acest mecanism, datoriile Primăriilor, Consiliilor județene și spitalelor către firme sunt stinse simultan cu obligațiile fiscale pe care aceleași firme le au către stat. Acum, cele două obligații pot fi compensate, fără să mai ținem firmele captive într-un cerc vicios al datoriilor. În acest mod PSD promovează o relație corectă între stat și antreprenori”, a susținut Marius Budăi.

În opinia sa, PNL și USR au împovărat mediul de afaceri cu taxe ‘tot mai mari’, facturi neplătite și ‘presiune’ asupra antreprenorilor. ‘Din păcate, PNL și USR doar au împovărat mediul de afaceri. PSD vine cu măsuri pentru a reda economiei șansa de a crește. Nu am promis că vom rezolva toate problemele economiei peste noapte. Am promis că vom schimba direcția. Iar această măsură este o dovadă că ne ținem de cuvânt”, a transmis parlamentarul social-democrat.