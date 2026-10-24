Bulgaria, lider surprinzător în eforturile Europei de a-și dezvolta capacități de stocare a energiei în baterii

Într-un moment în care Europa se confruntă cu prețuri ridicate la energie, îngrijorări privind aprovizionarea și perspectiva unor veri tot mai toride din cauza schimbărilor climatice, contribuția Bulgariei la găsirea unei soluții i-a adus porecla de ‘Bateria Balcanilor’, transmite Reuters.

Ajutată de fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene în valoare de 700 de milioane de euro, țara vecină și-a dublat capacitatea de stocare în baterii în ultimul an. Acest lucru îi permite să stocheze energia fotovoltaică produsă pe parcursul zilei și să o livreze în rețea seara, în timpul orelor de vârf de consum. Rezultatul este o creștere semnificativă a exporturilor de energie electrică ale Bulgariei, care a aprovizionat țările vecine în perioadele în care valurile de căldură din iulie și august au pus sub presiune rețelele naționale, îngreunând satisfacerea cererii.

‘Stocarea energiei în baterii este esențială în prezent. Nu este un avantaj, ci o necesitate absolută’, a declarat Nikola Gazdov, președintele Asociației pentru Producția, Stocarea și Comercializarea Energiei Electrice (APSTE).

De ani de zile, țările Uniunii Europene încearcă să dezvolte sisteme de stocare în baterii pentru a compensa caracterul intermitent al energiei produse de parcurile fotovoltaice și eoliene. Progresele au fost încetinite de perioadele lungi de așteptare pentru obținerea avizelor din partea autorităților reglementare și conectarea la rețea, deși se preconizează o accelerare a adoptării acestor tehnologii, în special în Germania, Marea Britanie și Italia. Evenimentele din acest an, în care prețurile ridicate la energie au amplificat nemulțumirile care au dus la tulburări sociale, au accentuat și mai mult atenția acordată stocării în baterii.

Bulgaria dispune de resurse interne limitate de petrol și gaze, iar producția de energie electrică este mult mai mică, raportată la multe alte state membre UE. Cu toate acestea, țara vecină a reușit să își majoreze exporturile de energie electrică cu 62% în acest an față de anul trecut, ajungând la 3,5 terawați-oră, conform datelor APSTE. Această evoluție a fost posibilă datorită fondurilor europene și modificărilor legislative, care au atras investiții private în sisteme de stocare a energiei în baterii.

În prezent, capacitatea de stocare a Bulgariei este de aproximativ 6 gigawați, dublu față de 3 GW în urmă cu un an.

O parte din exporturile de energie ale Bulgariei au fost direcționate către România, care a fost nevoită să oprească un reactor al centralei nucleare de la Cernavodă în luna august, după ce seceta a dus la scăderea nivelului Dunării, ale cărui ape sunt utilizate pentru răcirea reactorului. Dincolo de valoarea exporturilor, creșterea capacității de stocare a energiei în baterii în Bulgaria a ajutat România și la menținerea nivelului apei în lacurile de acumulare, reducând necesitatea utilizării energiei hidroelectrice, folosită în mod tradițional pentru a face față momentelor cu vârf de consum.

Bulgaria a exportat până la 50.000 de megawați-oră de energie electrică pe zi, a declarat Dimitar Zarchev, șeful Dispeceratului Central din cadrul Operatorului Sistemului Energetic din Bulgaria. ‘Pentru a pune lucrurile în perspectivă, aceasta înseamnă o medie de 2.000 de megawați care părăsesc Bulgaria în fiecare oră, o cantitate comparabilă cu producția Centralei Nucleare Kozlodui’, spune Dimitar Zarchev.

Se așteaptă ca sistemele de stocare în bateriile să aibă un impact mai redus în timpul iernii, când numărul mai mic de ore cu lumină naturală înseamnă o producție mai scăzută de energie fotovoltaică. Zarchev estimează că, în lunile de iarnă, Bulgaria va fi nevoită să se bazeze mai mult pe centralele electrice convenționale decât pe energia regenerabilă stocată.

Continuarea extinderii capacităților de stocare în baterii se confruntă și cu alte provocări, inclusiv necesitatea ca Bulgaria să își extindă rețeaua electrică.

În paralel, ritmul accelerat al extinderii a diminuat o parte din stimulentele financiare care au atras investitorii, pe măsură ce diferențele de preț s-au redus, ceea ce a scăzut veniturile potențiale rezultate din ecartul dintre prețul energiei în momentul stocării și cel din momentul descărcării acesteia în rețea.

‘La un moment dat, bateriile ar putea începe să își canibalizeze o parte din venituri. În acel moment, va deveni și mai important pentru baterii să participe nu doar la un simplu arbitraj între orele cu prețuri mici și cele cu prețuri mari, ci și la echilibrarea piețelor și la furnizarea de servicii de sistem’, a transmis Ministerul bulgar al Energiei într-o declarație pentru Reuters.