Burduja: În fiecare zi semnăm noi contracte de investiţii; am depăşit suma de 14 miliarde de euro, finanţări nerambursabile

Noi contracte de investiţii sunt semnate zilnic pentru proiecte în sectorul energetic, astfel că suma totală depăşeşte 14 miliarde de euro finanţări nerambursabile, a anunţat, joi, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, în cadrul unei conferinţe de presă.

„Sunt zile importante pentru sector energetic naţional şi pentru Ministerul Energiei. În fiecare zi reuşim să semnăm noi contracte de investiţii, iar din calculul făcut de colegii mei rezultă că am depăşit suma de 14 miliarde de euro finanţări nerambursabile, PNRR, Fondul pentru Modernizare, Planul Naţional de Investiţii şi alte surse, pentru proiecte în sectorul energetic. Astăzi au fost două evenimente de semnare, mai întâi cu beneficiari privaţi, Investiţia 5 din PNRR, unde companiile au putut să-şi achiziţioneze echipamente noi, să-şi modernizeze liniile de producţie, deci să-şi eficientizeze activitatea, să-şi reducă în mod considerabil costurile cu energie electrică”, a menţionat Sebastian Burduja.

El a subliniat că eficientizarea înseamnă aproximativ 70% costuri mai mici cu energia electrică, astfel încât „toate aceste companii vor putea să fie mai competitive pe piaţa naţională, europeană, globală, să angajeze mai mulţi oameni sau să plătească salarii mai mari.”

Potrivit ministrului Energiei, până în prezent sunt 48 de contracte cu un buget total de 525 de milioane lei.

„În total, până acum avem un număr de 48 de contracte cu 525 de milioane lei buget total. Prin cele 19 contracte semnate astăzi, în valoare de 100 de milioane lei doar astăzi, am închis acest apel, am contractat absolut tot ce puteam contracta şi ne-am depăşit ţinta asumată în PNRR pentru această investiţie. Tot astăzi am semnat încă 22 de contracte cu beneficiari publici, primării, universităţi, în apelul nostru dedicat lor. În total, aici sunt 1.400 de proiecte depuse. Au fost evaluate în jur de 200 de proiecte şi 165 de contracte semnate. Ne aşteptăm ca până la finalul acestui an, în mod ambiţios luna noiembrie, să putem finaliza tot procesul de contractare – şi pentru că schema iniţială a avut un buget de 500 de milioane de euro şi a suscitat un interes foarte mare din partea primăriilor, universităţilor şi a altor instituţii publice, am solicitat Fondului pentru Modernizare încă 200 milioane euro, bani care vor fi alocaţi la finalul lunii octombrie, după ce Comitetul Fondului pentru Modernizare se va întruni împreună cu Banca Europeană de Investiţii şi vor decide asupra acestor nevoi”, a adăugat ministrul.

El a subliniat că fiecare megawatt pe semnat înseamnă, de fapt, şansa României de a avea o energie mai sigură, la un preţ mai bun şi mai verde.

„În total, astăzi, puterea instalată 12 megawaţi pentru acest apel, 22 de contracte, 83 de milioane de lei investiţie totală. Cea mai mare parte din fonduri provine din această finanţare nerambursabilă din Fondul pentru Modernizare. Din punctul nostru de vedere, facem tot ceea ce este posibil pentru a accelera investiţiile în sectorul energetic. Fiecare megawatt pe care îl semnăm înseamnă, de fapt, şansa României de a avea o energie mai sigură, la un preţ mai bun şi mai verde”, a mai spus ministrul.