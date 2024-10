Burduja: “Nu vom tremura nici de frig nici de teama facturilor în această iarnă”

E România pregătită pentru sezonul de iarnă? Ministrul Energiei dă asigurări că da. Invitat în cadrul conferinței naționale România Inteligentă „Pregătiți de iarnă? rezervele de gaze și energie ale României – marea provocare”, Sebastian Burduja spune că românii „nu vor tremura nici de frig, nici de teama facturilor”

„Sunt de fel optimist, și deși în România ne uităm de obicei la partea goală a paharului, când vine vorba de sectorul energetic în ultima perioadă s-au întâmplat lucruri pozitive care ne ajutăm să recuperăm timpul pierdut în ultimii 30 și ceva de ani în care România nu a investit. Am ajuns într-o situație în care anul acesta suntem parțial dependenți de importuri de energie electrică. Nu sunt îngrijorat, am trecut și prin iarna trecută și vom trece și prin asta cu o garanție că nu vom tremura nici de frig nici de teama facturilor. Facturile rămân plafonate până la 1 aprilie, iarna aceasta românii vor avea aceleași plafoane pe care le știm deja. E o situație dinamică, avem conflict în Ucraina, situație deosebită în Orientul Mijlociu și astea sunt variabile dincolo de controlul României. E important că guvernul a făcut acest efort împreună cu ceilalți actori din sistemul energetic.

Cred că pe toate semnele vitale ale sistemului energetic stăm în bună regulă, avem un grad de umplere a lacurilor undeva la 70%, puțin sub 70%, e un nivel prudent, de care am tras împreună cu domnul Borbely și echipa de la Hidroelectrica, pentru că a fost un an extrem de secetos, decizia a fost să intrăm în iarnă cu un nivel satisfăcător și facem acest lucru. La gaze stăm foarte bine, suntem la supraplin, undeva la 103%, ne vom acoperi consumul cu ce mai producem în iarnă. La fel și la cărbune, avem vestea bună a grupului cinci de la Rovinari, o investiție de 100 de milioane de euro finalizată după 10 ani și pe care îmi doresc să o vedem funcționând cel puțin până când putem pune în loc un grup pe gaz. Sunt tot mai multe capacități de energie verde puse în funcțiune, sunt și capacități de stocare care au apărut, vedem pe site-ul Transelectrica acea linie care ani de zile a fost cu zero începe să aibă câteva zeci de megawați injectați în rețea. În perspectiva unui sezon, în condițiile unei ierni normale nu ar trebui să avem nicio problemă specială”, a declarat ministrul Energiei în cadrul conferinței.