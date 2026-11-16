Burnete: Sistemul Energetic Național a rezistat în luna august în ciuda unor presiuni imense

Sistemul Energetic Național a rezistat în luna august în ciuda unor presiuni imense, cu toții ne-am temut și, totuși, curentul nu s-a oprit în România pentru că încă avem niște oameni foarte talentați și bine educați care administrează acest sistem, a declarat, luni, la un eveniment de specialitate, consilierul prezidențial pentru probleme economice și sociale, Radu Burnete.

‘N-aș vrea să țin obișnuitul discurs triumfalist că avem foarte multe resurse și oportunități, pentru că îl știți destul de bine. Trebuie să recunoaștem că nu am reușit mereu să fructificăm aceste oportunități, dar sperăm că o vom face în viitor mai bine. N-aș vrea nici să vă țin un discurs pesimist și să deschid lista lungă de probleme pe care le știm cu toții și nu vreau să le înșir. Am văzut un exemplu vara aceasta când sistemul nostru energetic național a rezistat în ciuda unor presiuni imense. Cu toții ne-am temut pentru luna august și, totuși, curentul nu s-a oprit în România și cred că nu s-a oprit și pentru că încă avem niște oameni foarte talentați și bine educați care administrează acest sistem. Cred că merită să le mulțumim că au ținut lumina aprinsă în România într-o perioadă dificilă și sunt sigur că o vor face și în iarna aceasta. Cred că noi consumatorii uităm adesea cât de complex e de fapt sistemul energetic și ce operațiune vastă are loc în spate ca noi să putem aprinde lumina în fiecare dimineață. Și ca lucrurile astea să funcționeze e nevoie de oameni de știință, e nevoie de ingineri, e nevoie de electricieni’, a spus Burnete.

Potrivit reprezentantului Administrației Prezidențiale, pe piața energetică din România există un deficit de electricieni, problemă care trebuie rezolvată.

‘Noi, în România, știți bine că avem o capacitate miraculoasă de a opera uneori la limită. Cred că ne uimim noi înșine câteodată cu asta, dar nu trebuie să rămână lucrurile așa. Investiția asta în oameni e extrem de importantă. Dacă vă uitați pe site-ul Ministerului Muncii, o să vedeți că deja ministerul spune că avem un deficit de electricieni, lucrul pe care sunt sigur că mulți din sala asta îl resimțiți în activitatea dumneavoastră. Deci, haideți să rezolvăm această problemă. A doua idee pe care aș vrea să v-o spun și din nou e o lecție pe care cred că am reînvățat-o cu toții astă vară, e că reziliența înseamnă integrare. Noi cu două reactoare oprite, din nou, am avut electricitate nu din vreun noroc, ci pentru că am putut să o importăm de la vecinii noștri. Integrarea asta are două sensuri. Dacă vrei să imporți energie, trebuie să exporți energie și dacă vrei să exporți energie, trebuie să imporți energie. Trebuie să o faci și în momente bune și în momente rele. Tendința pe care am văzut-o uneori, că atunci când ne e bine să ne gândim doar la noi și atunci când le e rău vecinilor să ne gândim tot doar la noi, nu e productivă și v-aș încuraja să ținem lucrul ăsta în minte’, a menționat consilierul prezidențial.

În opinia lui Burnete, infrastructura de gaze naturale este una importantă, iar scopul cel mai important este legat de finanțarea acesteia.

‘Integrarea înseamnă și conectivitatea, pentru că dacă nu avem conectivitate, nu avem cum să avem integrare. Aici sunt foarte importante coridoarele de energie și interconexiunile, unde în România stă destul de bine. Dacă nu mă înșel, la electricitate suntem peste limita minimă impusă de Comisia Europeană. Coridoarele astea asigură și diversificare, iar diversificarea înseamnă la rândul ei reziliență. Avem nevoie de diversificare atât în ceea ce privește gazul, cât și în ceea ce privește electricitatea și trebuie să le privim împreună. Și dacă am adus vorba de gaz, vreau să spun două cuvinte. Cred că am tratat un pic superficial problema asta și nu vreau să dau mai multe detalii, că știți la ce mă refer. E o infrastructură importantă și e important pentru România să poată să diversifice aprovizionarea de gaze și pentru Europa, să se desprindă de gazele din Rusia. Trebuie să ne preocupe în primul rând infrastructura. Cum finanțăm infrastructura necesară? Cum ne asigurăm că există tarife competitive de transport pe această infrastructură? Sunteți mulți în această sală care știți că dacă există o infrastructură cu tarife competitive, și vânzătorii și cumpărătorii se vor întâlni de-a lungul acestei infrastructuri fără alte presiuni’, a subliniat Radu Burnete.

Acesta a adăugat că ‘nu trebuie să uităm că Europa nu prea are petrol, are niște gaze, dar avem soare, avem vânt, avem râuri, reactoare și inginerii pe care vrem să-i pregătim’.

‘Nu trebuie să uităm că electrificarea e o cale prin care Europa poate produce în Europa energia de care are nevoie. Nu se va întâmpla peste noapte, nu-i un miracol să pocnim din degete și așa mai departe. Îmi doresc ca România să-și folosească până la ultima moleculă de gaz, dar în același timp cred că trebuie să înțelegem realitatea geopolitică în care trăim. Acesta e un obiectiv european important pe care trebuie să-l susținem’, a susținut oficialul.

Grupul Electrica și Fundația Electrica, în parteneriat cu Atlantic Council, organizează, luni, la Uzina Electrică Filaret din București, a doua ediție a evenimentului ‘Energie pentru România’ – Transatlantic Edition.